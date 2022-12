En el 49° Aniv. del Asesinato de Carrero Blanco: ¿Quién acordó que España reemplace a Ucrania en BioGuerra? Por Daniel Ponce Alegre

Daniel Ponce Alegre

Teólogo – Pontificio Instituto Bíblico y Oriental

No, no me confundí. No he mezclado una noticia de política nacional o de Historia reciente de España con otra de política internacional o de Defensa.

Permítame el lector de este prestigioso Digital que pueda argumentar mi comparación y explicarme.

”Ucrania está ganando, no habrá conversaciones de paz. Está ganando la guerra y nosotros les seguiremos apoyando”.

Estas declaraciones, dirigidas a los medios de comunicación y a diversos representantes de fondos ”buitre” en materia Militar y Defensa, como las Corporaciones Halliburton y Carlyle, fueron pronunciadas hace escasos días en Kiev, capital ucraniana, por la Congresista Victoria Nuland, Responsable del Programa de EEUU de Defensa Militar NBQR.

Al comienzo de la Guerra en Ucrania (región rusa más occidental) la Congresista Nuland atrajo la atención sobre sí, y sobre las Administraciones Biden, Obama, Bush y Clinton, al reconocer la existencia (desde antes del 2000) de centros de investigación en Bio-Defensa y Bio-Guerra en suelo ucraniano como parte del Proyecto Umbrella (Acuerdo firmado entre la Secretaría de Defensa de los EEUU y la de Salud Pública de Ucrania en colaboración con las Fundaciones Clinton, Gates, Sociedad Abierta (George ”Soros” Schwartz) y las corporaciones antes mencionadas, y con las que España tiene estrechos lazos que después desvelaremos.

Si tuviésemos la ocasión le plantearíamos a la Sra. Nuland las siguientes cuestiones:

¿Qué intención tenía EEUU estableciendo, manteniendo y desarrollando, en suelo ucraniano, un Programa Militar de Guerra NBQR, como el Proyecto Umbrella, así como otros en Asia Central?

¿Con quién ha pactado, del actual Gobierno de España el sustituir a, la ya destruída y lista para ser reconstruida, Ucrania por España en Investigación Bio-Militar?

¿Es el principio de esta sustitución, o servidumbre militar y de seguridad, el entrenamiento que las FAS y la Guardia Civil están dando a militares ucranianos?

¿Están los servicios de información e inteligencia españoles siendo, a su vez, adiestrados y monitorizados, como antes lo fueron los ucranianos (SBU) por la CIA y el MOSSAD?

¿Qué papel están desempeñando en España las corporaciones Carlyle y Halliburton, y por medio de qué canales públicos o privados?