Efecto Ratzinger: Roberto Paura critica a Benedicto XVI, pero lo defiende frente a Mons. Viganò. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada: María Luisa Perez Gherlone

Boomerang en el aire con la insignia papal

El “efecto Ratzinger” es un fenómeno verdaderamente asombroso porque ya no depende, como en el caso del Código Ratzinger, sólo del genio intelectual del Papa impedido,

El “Efecto Ratzinger” es un fenómeno verdaderamente asombroso porque ya no depende, como en el caso del Código Ratzinger, sólo del genio intelectual del Papa impedido, sino que actúa sobre sus propios contestatarios, o renegados, que están como dominados por una fuerza lógica que parece trascenderlos. En términos profanos, se podría hablar de un “enfrentamiento junguiano en el inconsciente colectivo”; desde una perspectiva de fe, parece como si Dios se burlara de sus enemigos.

El fenómeno se explica en el hecho de que todos los adversarios del Papa Benedicto, tanto del lado tradicionalista-sedevacantista como del lado antipapal-bergogliano, están resultando ser involuntarios cooperatores veritatis, por citar el lema del Santo Padre. Caen en contradicciones, revelando a veces su deshonestidad intelectual y material; producen documentos muy útiles para la investigación, o defienden involuntariamente al Papa contra acusaciones injustas.

Inolvidables fueron las palabras del propio Bergoglio este verano cuando declaró que la renuncia de Benedicto había sido “poco clara”. por lo tanto, una vez más, completamente nulo bajo el derecho canónico, que nunca podría aceptar una Renuntiatio incluso dudosa.

Pero el fenómeno se ha acelerado en las últimas semanas. En el espacio de unos pocos días, hemos tenido a Piergiorgio Odifreddi que, al presentar su libro (un indigesto monólogo ateo que explota comercialmente las pocas conversaciones directas que ha tenido con Benedicto XVI) proporcionó a Monseñor Gaenswein la oportunidad de expresar las tremendas referencias del Papa Benedicto al Libro de Jeremías en el que leemos -como es el caso- “Yo estoy impedido”.

Luego fue el turno del efervescente don Ariel Levi de Gualdo, insultador en serie (tan impenitente como imprudente) del que suscribe, y del don Minutella, implicado en un asunto inconfesable de falsificación de una carta del Arzobispo Gaenswein. El grotesco episodio llevó al propio arzobispo de Urbisaglia a revelar que el Papa Benedicto NO celebra en comunión con Francisco (porque obviamente, no es el verdadero Papa).

Poco después le tocó el turno a don Tullio Rotondo que, en uno de sus ataques, hizo alarde de la hoja olvidada del Acta Apostolicae Sedis del 1 de marzo de 2013 donde surge, definitivamente, cómo la abdicación exigía la renuncia al Munus Petrino, que nunca se produjo.

Hace apenas dos días, el prof. de Mattei, en su desvirtuado ataque al escritor, se traicionó a sí mismo y afirmó explícitamente: “La abdicación de Benedicto XVI y el modo en que se produjo son considerados por muchos estudiosos y también por eminentes miembros del Sagrado Colegio como un grave error”. Por lo tanto si la forma en que se produjo la abdicación es errónea, el acto es totalmente nulo según el derecho canónico.

Pero la secuencia se enriqueció ayer con un artículo, no precisamente de bolsillo, publicado en Il Tascabile y firmado por Roberto Paura, periodista de ciencia y cultura y director de la revista “Futuri”.

“Investigación sobre Ratzinger” es un resumen de la biografía del actual Pontífice que investiga con cierta precisión su trayectoria como teólogo. La inspiración general del artículo es en parte desacreditante sobre el Papa, considerado, según un tópico rancio, una persona débil y vulnerable que siempre ha rechazado la confrontación. (Verán claramente su “debilidad”…).

El planteamiento de Paura puede considerarse sin duda como un enemigo de la legitimidad exclusiva del Papa Benedicto XVI, ya que el autor se entrega a los habituales acentos de suficiencia y desprecio hacia la investigación del “Código Ratzinger”, escribiendo: “Que al final de sus días Joseph Ratzinger se haya convertido en el estandarte de los círculos ultraconservadores más reaccionarios y cismáticos, para los que Bergoglio sería incluso un “antipapa”, es un triste final”.

Paura debería recordar que apenas ha habido 40 antipapas en la historia; que el canon 335 contempla explícitamente la sede vacante y la sede totalmente impedida; que tenemos dos clérigos vestidos de blanco en el Vaticano; que uno lleva nueve años diciendo que sólo hay un papa (sin explicar cuál) y que lleva la túnica blanca porque “no tenía otra ropa disponible”… ¿No les hace dudar?

Pero como todos los enemigos de la legítima realeza del Papa Benedicto y Vicario de Cristo, Paura le hace un favor, y grande, sin querer. De hecho, su ensayo señala de forma categórica y documentada cómo Ratzinger había pasado por una fase modernista antes del Concilio, pero que pronto se dio cuenta de cómo había tomado un giro muy feo. De hecho, el autor añade, inmediatamente después, justificando cómo estos “retrógrados” hayan llegado a la conclusión de que Bergoglio es antipapa: “Es el resultado de una transformación en su pensamiento que ha llevado a Ratzinger a distanciarse de sus tesis de juventud y a empujarle por caminos anticonciliares y antimodernistas”.

Pero en el texto se leen otras frases preciosamente objetivas: “El regreso a un clima inquisitorial arroja sobre Ratzinger una fama de Gran Inquisidor que se confirmará sólo tres años después, cuando Juan Pablo II le llame para asumir la dirección de la Congregación para la Doctrina de la Fe, convirtiéndole de facto en el máximo censor de todo lo que se diga en materia teológica en la Iglesia católica”.

Y otra vez:

“Con Wojtyla, Ratzinger comparte la línea política: mitigar los excesos del reformismo postconciliar y frenar brutalmente toda desviación teológica tendente a la izquierda, en particular al marxismo”; “Ratzinger condena la Teología de la Liberación, reprochando también la crítica a la Tradición realizada por esa exégesis evangélica moderna que de joven había abrazado con entusiasmo”; “Cuando en el año 2000 hace publicar un documento en el que se afirma que la Iglesia católica romana es la única depositaria de la Verdad y de la salvación, la ola de protestas alcanza su punto álgido”.

Como se puede ver, Roberto Paura deja claro lo inútil, instrumental y malicioso que es atacar al Papa Benedicto por su pasado juvenil progresista, cuando, inmediatamente después del Concilio e incluso antes de ser Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ya se había convertido en el primer opositor al modernismo. (Cómo atacar a San Pablo porque persiguió a los cristianos cuando era joven). El ensayo de Paura constituye, pues, una defensa total del verdadero Papa frente a los gritos del arzobispo Viganò, que sigue atacando -de forma totalmente instrumental- al Vicario de Cristo in sede impedita, incluso recurriendo a escritos del Ratzinger de 25 años, de 1954, acusándolo de hegelismo.

Una operación antihistórica e irracional que, cuadrando algunas cuentas, sólo puede explicarse como dirigida a la autopromoción de monseñor Viganò como próximo (anti)papa dentro de un astuto juego político, pero llevada a cabo con absoluto desprecio por el aspecto sagrado del cargo papal.

En todo lo demás, Roberto Paura anda a tientas en la oscuridad, tanto como para juzgar enigmática la figura de Ratzinger y no explicar, si no con su “vulnerabilidad”, su abandono en 2013 del ministerium, el ejercicio práctico del poder. Tanto es así que escribe, decepcionado: “El hombre que en las últimas décadas ha luchado por evitar que la adaptación a los tiempos modernos impresa por el Concilio Vaticano II afectara la sacramentalidad de la jerarquía eclesiástica, reconoce ahora que la antigua imagen del pontífice ya no es adecuada para los tiempos modernos”.

Este no era exactamente el caso.

Lamentablemente, por mucho que a uno le disguste lo que el escritor difunde, por mucho que le asusten los resultados de su investigación, no es aceptable -precisamente desde un punto de vista científico- pretender ignorar la cuestión de la sede impedida y despreciar ostentosamente el “elefante en la sacristía” de un estudio como “Código Ratzinger”, entre los diez ensayos más vendidos a nivel nacional, primero en el ranking de Amazon en la categoría de Instituciones Eclesiásticas.

Se puede estar o no de acuerdo con el escritor, legítimamente, pero no es científicamente factible ignorar esta inmensa obra precisamente por la riqueza de la documentación producida, la coherencia lógica, histórica, teológica y documental de la tesis, y su disrupción histórica, por la difusión y resonancia internacional que ha tenido, por los endorsement de decenas de intelectuales de renombre, por la ausencia de desmentidos, por el hecho de que se apoye en declaraciones de nada menos que tres obispos y por no haber sido nunca rechazado por el interesado, es decir, el Papa Benedicto, que recibió el libro en julio.

Como nota surrealista e irónica, se puede recordar cómo Roberto Paura publica con “Codice edizioni”, haya escrito un libro “Sociedades secretas, poderes ocultos y conspiraciones”, y luego ignora “Código Ratzinger”, que se centra precisamente en la auténtica “conspiración de las conspiraciones”.

(Claro que ahora los enemigos dirán que el vanidoso y autorreferencial escritor, mientras publica continuamente en periódicos como Libero y Byoblu, busca publicidad en Pocketbook. De acuerdo).

Sin embargo, si Roberto Paura, superando deportivamente su previsible molestia ante esta crítica, al fin y al cabo objetiva, nos dirá que, de buena fe, no sabía nada de la investigación, será un placer ofrecerle el libro, aceptando una leal confrontación

