Normas del gran Maestro de la Masonería a los Obispos católicos masones, efectivas desde 1962. Todos los cofrades masones tendrán que referir sobre los progresos de estas decisivas disposiciones. Reelaboradas en el octubre de 1993 como plan progresivo para el paso final. Todos los masones ocupados en la Iglesia tienen que acogerla y realizarlas.

El Plan Masónico para la destrucción de la Iglesia Católica…De la sección «Storia» de la revista: «Teologica» n. 14 – Marzo/Aprile 1998 – páginas 22-25 – Edizioni Segno – Udine – Italia

1. REMOVERÉIS DE UNA VEZ POR TODAS A SAN MIGUEL,protector de la Iglesia Católica, de todos los ruegos al interior y al exterior de la Santa Misa. Removéis sus estatuas, afirmando que ellas apartan de la Adoración de Cristo.

2. REMOVERÉIS LOS EJERCICIOS PENITENCIALES DE LA CUARESMA, como la abstinencia de las carnes los días viernes y también el ayuno; impidan cada acto de abnegación. En su lugar deben ser favorecidos los actos de alegría, de felicidad y de amor al prójimo. Digan: “Cristo ya ha merecido por nosotros el Paraíso” y “cada esfuerzo humano es inútil”. Digan a todos que deben tomar en serio la preocupación por su salud. Estimulen el consumo de carne, especialmente de cerdo.

3. ENCARGÁIS A LOS PASTORES PROTESTANTES DE REEXAMINAR LA SANTA MISA y de desacralizarla. Siembren dudas sobre la Real Presencia de Cristo en la Eucaristía y confirmen que la Eucaristía – con mayor vecindad a la fe de los protestantes – es solamente como pan y vino y comprendida como un puro símbolo. Diseminen protestantes en los Seminarios y en las escuelas. Hablen de ecumenismo como camino hacia la unidad. Acusen al que crea en la Presencia Real de Jesús el Cristo en la Eucaristía como subversivo y desobediente hacia la Iglesia.

4. PROHÍBAN LA LITURGIA LATINA DE LA MISA, ADORACIÓN Y CANTOS, ya que ellos comunican un sentimiento de misterio y deferencia. Preséntenlos como hechizos de adivinos. Los hombres pararán de creer a los Sacerdotes como hombres de inteligencia superior, de respetar como portadores de los Misterios Divinos.

5. DEN CORAJE A LAS MUJERES A NO CUBRIRSE LA CABEZA CON EL VELO EN LA IGLESIA. El pelo es sexy. Pretendan a las mujeres como lectoras y sacerdotisas. Presenten la cosa como si fuera una idea democrática. Funden un movimiento de liberación de la mujer. Quien entra a la iglesia tiene que vestir vestidos descuidados para sentirse en ella como a casa. Eso debilitará la importancia de la Santa Misa.

6. ALEJEN A LOS FIELES DEL CONSUMIR EN RODILLAS LA COMUNIÓN. Díganles a las monjas que deben impedir a los niños antes y después de la Comunión de tener las manos juntas. Díganles a ellos que Dios los quiere así como son y desea que se sientan completamente cómodos. Eliminen en la iglesia el estar de rodillas y cada genuflexión. Remuevan los reclinatorios. Digan a las personas que durante la Misa deben certificar su fe en posición erguida.

7. ELIMINEN LA MÚSICA SAGRADA DEL ÓRGANO. Introduzcan guitarras, arpas judías, tambores, ruidos y sagradas risotadas en las iglesias. Eso apartará la gente del ruego personal y de las conversaciones con Jesús. Impídanle a Jesús el tiempo de llamar niños a la vida religiosa. Introduzcan alrededor del altar danzas litúrgicas con vestidos excitantes, teatros y conciertos.

8. SÁQUENLE EL CARÁCTER SAGRADO A LOS CANTOS DE LA MADRE DE DIOS Y DE SAN JOSÉ. Indiquen su veneración como idolatría. Conviertan en ridículos los que persisten. Introduzcan cantos protestantes. Eso dará la impresión que la Iglesia Católica por fin admite que el Protestantismo es la verdadera religión o al menos que ello es igual en la Iglesia Católica.

9. ELIMINEN TAMBIÉN TODOS LOS HIMNOS A JESÚS, ya que ellos hacen pensar a la gente en la felicidad y serenidad que deriva de la vida de mortificación y penitencia por Dios desde la infancia. Introduzcan cantos nuevos solamente para convencer a la gente que los rituales anteriores de algún modo eran falsos. Asegúrense que en cada Misa haya al menos un canto en el cual Jesús no sea mencionado y que en cambio hable solamente de amor para los hombres. La juventud será entusiasta a sentir hablar de amor para el prójimo. Prediquen el amor, la tolerancia y la unidad. No mencionen a Jesús, prohíban cada anuncio de la Eucaristía.

10. REMUEVAN TODAS LAS RELIQUIAS de los Santos de los Altares y sucesivamente también los altares. Reemplácenlos con mesas paganas faltas de Consagración que puedan venir usadas para ofrecer sacrificios humanos en el curso de las misas satánicas.

Eliminen la ley Eclesiástica que quiere la celebración de la Santa Misa solamente sobre Altares que contengan Reliquias.

11. Interrumpan la práctica de celebrar la SANTA MISA con la presencia del SANTÍSIMO SACRAMENTO en el Tabernáculo. No admitan algún Tabernáculo sobre los Altares que son usados para la celebración de la Santa Misa. La mesa tiene que tener el aspecto de mesa de cocina. Debe ser transportable para expresar que ella no es para nada sagrada pero tiene que servir para un doble objetivo, por ejemplo, de mesa para conferencias o para jugar a las cartas. Más tarde coloquen al menos una silla a tal mesa. El Sacerdote tiene que sentarse para indicar que después de la Comunión él descansa como después de una comida. El Sacerdote no tiene que estar nunca de rodillas durante la Misa ni hacer genuflexiones.

En las comidas, en efecto, no se arrodilla nunca. La silla del Sacerdote tiene que ser colocada al sitio del Tabernáculo. Den coraje a la gente a venerar y también a adorar al Sacerdote en lugar de la Eucaristía, a obedecerle a él en lugar de la Eucaristía. Díganle a la gente que el Sacerdote es Cristo, su jefe. Coloquen el Tabernáculo en un local diferente, fuera de la vista.

12. HAGAN DESAPARECER A LOS SANTOS DEL CALENDARIO, siempre algunos en tiempos determinados. Les prohíban a los Sacerdotes de predicar a los Santos, excepto de los que sean mencionados por el Evangelio. Díganle al pueblo que eventuales protestantes, a lo mejor presentes en la iglesia, podrían escandalizarle de ello. Eviten todo aquello que molesta a los protestantes.

13. EN LA LECTURA DEL EVANGELIO OMITAN LA PALABRA “SANTO”, por ejemplo, en lugar de “Evangelio según San Juan”, digan sencillamente: “Evangelio de Juan”. Eso hará pensar a la gente de no tener el deber de venerarlos más. Escriban continuamente nuevas Biblias hasta que ellas sean idénticas a aquellas de los protestantes. Omitan el adjetivo “Santo” en la expresión “Espíritu Santo”. Eso abrirá el camino. Evidenciar la naturaleza femenina de Dios como la de una madre llena de ternura. Eliminen el empleo del término “Padre.”

14. HAGAN DESAPARECER TODOS LOS LIBROS PERSONALES DE PIEDAD Y DESTRÚYANLOS. Por consiguiente desaparecerán también las Letanías del Sagrado Corazón de Jesús, de la Madre de Dios, de San José como la preparación a la Santa Comunión. Superfluo incluso se volverá el agradecimiento después de la Comunión.

15. HAGAN TAMBIÉN DESAPARECER TODAS LAS ESTATUAS Y LAS IMÁGENES DE LOS ÁNGELES. ¿Por qué tienen que estar entre nuestros pies las estatuas de nuestros enemigos? Defínanlos mitos o cuentos de las buenas noches. No permitan el discurso sobre los Ángeles ya que chocaría a nuestros amigos protestantes.

16. ABROGUEN EL EXORCISMO MENOR PARA EXPULSAR A LOS DEMONIOS; esfuércense en esto, anuncien que los diablos no existen. Expliquen que es el método adoptado por la Biblia para designar el mal y que sin un malvado no pueden existir historias interesantes. De consecuencia la gente no creerá en la existencia del infierno ni temerá de poderse caer en él. Repitan que el infierno no es otra cosa que la lejanía de Dios y que no es una cosa terrible éste si se trata en fondo de la misma vida como aquí en la tierra.

17. ENSEÑEN QUE JESÚS ERA SOLAMENTE UN HOMBRE QUE TUVO HERMANOS Y HERMANAS y que odió a los que tenían el poder. Expliquen que él amaba la compañía de las prostitutas, especialmente de María la Magdalena; qué no supo qué hacer de las iglesias y sinagogas. Digan que aconsejó de no obedecerles a los jefes del Clero, digan que él fue un gran maestro que se desvió del camino cuando negó obediencia a los jefes de la iglesia. Desacrediten el discurso sobre la Cruz como una victoria, al revés preséntenla como un fracaso.

18. RECUERDEN QUE PUEDEN INDUCIR A LAS MONJAS hacia la traición de su vocación si se dirigen a su vanidad, atractivo y belleza. Háganles cambiar el vestido Eclesiástico y eso las llevará naturalmente a tirar a la basura sus Rosarios. Revelen al mundo que hay disensos en sus conventos. Eso desecará sus vocaciones.

Díganles a las monjas que no serán aceptadas si no habrán renunciado al vestido. También Favorezcan el descrédito del vestido Eclesiástico entre la gente.

19. PRENDAN FUEGO A TODOS LOS CATECISMOS. Díganles a los profesores de religión que deben enseñar a amar a las criaturas de Dios en lugar de al mismo Dios. El amar abiertamente es testimonio de madurez. Hagan que el término “sexo” se convierte en palabra de empleo cotidiano en vuestras clases de religión. Hagan del sexo una nueva religión. Introduzcan imágenes de sexo en las lecciones religiosas para enseñarles a los niños la realidad. Asegúrense que las imágenes sean claras. Den coraje a las escuelas de volverse pensadores progresistas en el campo de la educación sexual. Introduzcan así la educación sexual a través de la autoridad Obispal, de esa manera los padres no tendrán la posibilidad de decir nada en contrario.

20. DESTRUYAN LAS ESCUELAS CATÓLICAS, impidiendo las vocaciones de monjas. Díganles a las monjas que son trabajadores sociales con un salario y que la Iglesia está a punto de eliminarlas. Insistan que el enseñante laico católico reciba el idéntico sueldo de aquel de las escuelas gobernativas. Usen enseñantes no católicos. Los Sacerdotes deben recibir el idéntico sueldo como los correspondientes empleados seculares. Todos los Sacerdotes deben deponer así su Vestido Clerical y sus Cruces para poder ser aceptados por todos. Pongan en ridículo a aquellos que no se conforman.

21. DESTRUYAN AL PAPA, destruyendo sus universidades. Sáquenle las universidades al Papa, diciendo que de ese modo el gobierno podría subsidiarlas. Reemplacen los nombres de los Institutos Religiosos con nombres profanos, para favorecer el ecumenismo. Por ejemplo, en lugar de “Escuela Inmaculada Concepción” digan “Escuela Superior Nueva”. Crear departamentos de ecumenismo en todas las Diócesis y preocúpense que su control sea de parte protestante. Prohíban los ruegos por el Papa y en honor hacia la Virgen María, porque ellas desaniman el ecumenismo. Anuncien que los Obispos locales son las autoridades competentes. Sustenten que el Papa es solamente una figura representativa. Explíquenle a la gente que la enseñanza Papal sirve solamente a la conversación, que ella de otro modo no tiene ninguna importancia.

22. COMBATAN LA AUTORIDAD PAPAL, poniendo un límite de edad a su ejercicio. Redúzcanla poco a poco, expliquen que es para preservarlo del exceso de trabajo.

23. SEAN AUDACES. DEBILITEN AL PAPA INTRODUCIENDO SÍNODOS OBISPALES. El Papa se volverá entonces solamente como una figura de representación como en Inglaterra donde la Cámara Alta y aquella Baja reinan y de ellos la reina recibe las órdenes. Sucesivamente debiliten la autoridad del Obispo, dando vida a una institución concurrente a nivel de Presbiterios. Digan que los Sacerdotes reciben en tal modo la atención que merecen. Al final debiliten la autoridad del Sacerdote con la constitución de grupos de laico que dominen a los Sacerdotes. De este modo se originará un tal odio que abandonarán entonces la Iglesia hasta los Cardenales y la Iglesia será democrática… la Iglesia Nueva…

24. REDUZCAN LAS VOCACIONES AL SACERDOCIO, haciendo perderles a los laicos el temor reverencial por ello. El escándalo público de un Sacerdote destruirá millares de vocaciones. Alaben a los Sacerdotes que por amor de una mujer hayan sabido dejar todo, defínanlos heroicos. Honren a los Sacerdotes reducidos al estado laical como auténticos mártires, oprimidos a tal punto de no poder soportar más. También condenen como un escándalo que nuestros cofrades como masones en el Sacerdocio tengan que ser hechos públicos y sus nombres publicados. Sean tolerantes con la homosexualidad del Clero. Díganle a la gente que los Curas padecen de soledad.

25. EMPIECEN A CERRAR LAS IGLESIAS A CAUSA DE LA ESCASEZ DE CLERO. Definan como buena y económica tal práctica. Expliquen que Dios escucha en todos lados los ruegos. En este caso las iglesias se convierten en extravagantes derroches de dinero. Cierren ante todo las iglesias en las que se practica piedad tradicional.

Desgraciadamente no es un mal sueño… estas 25 indicaciones masónicas nos son familiares, actuales a día de hoy , incluso para muchos católicos “normales, buenas y necesarias” para la evolución de la Iglesia, para la adaptación de la la Iglesia al mundo.

Pero recordemos que los católicos NO estamos para adaptarnos al mundo… recordemos que Jesús dejó a su madre para salvarnos…

Hágase siempre tu voluntad Señor, en la tierra y en el cielo; aquí nos tines para cumplir tu Santa Voluntad.

¡Viva Cristo Rey!

