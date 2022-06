Viganò sobre Roe vs Wade: Una herida constitucional en Estados Unidos curada después de 50 años.

DECLARACIÓN

sobre la sentencia de la Corte Suprema

de Estados Unidos de América

La Corte Suprema de Estados Unidos de América, al revocar el fallo Roe v Wade del 22 de enero de 1973, sanó una herida constitucional y al mismo tiempo restauró la soberanía a los Estados federados después de casi cincuenta años. La sentencia de la Corte Suprema no se pronunció sobre el “derecho al aborto” -como afirma la narrativa dominante-, sino sobre su “legalización obligatoria en todos los Estados”, lo que provocó que la decisión sobre la “profunda cuestión moral del ‘aborto” volviera “al pueblo y sus representantes electos”, a los que Roe v. Wade lo había sustraído contra el dictado constitucional.

De este modo fracasó el intento de intimidar a los jueces de la Corte Suprema, que comenzó con la difusión maliciosa de los borradores de la sentencia por parte de los miembros del lobby abortista. Y de la misma manera ha fracasado también estrepitosamente la retórica de muerte de la izquierda democrática, alimentada por movimientos y grupos extremistas financiados por la Open Society de George Soros. Y es significativo ver cuáles son las reacciones violentas e intolerantes de los autodenominados liberales, desde Barack y Michelle Obama hasta Hillary Clinton, desde Nancy Pelosi hasta Chuck Schumer, desde el fiscal general Merrick Garland hasta Joe Biden, sin hablar de las declaraciones de políticos y de jefes de Estado del mundo occidental.

En realidad, esto sería suficiente para hacer comprender la importancia de esta sentencia: los ataques de grupos pro choice, los ataques a las asociaciones pro vida, la profanación de iglesias, las escenas de histeria de los partidarios del derecho a matar la vida inocente del niño por nacer reúnen en forma emblemática a los exponentes del Partido Demócrata financiado por Planned Parenthood, a su vez financiada por el gobierno, la izquierda woke, los seguidores del globalismo de Klaus Schwab, los exponentes de la masonería internacional, los teóricos del cambio verde y de la reducción demográfica, los propagandistas de la ideología de género, de la ideología LGBTQ+ y de las banderas del arcoíris, los adeptos de la iglesia de Satanás que consideran el aborto como su “ritual”, los mercaderes de fetos humanos en clínicas de la muerte, los vendedores de “vacunas” producidas con fetos humanos, los partidarios de la farsa pandémica y su grotesco tren de expertos coinciden en que ven amenazada su propia hegemonía, que desde 1973 ha causado en Estados Unidos la muerte de 63 millones de niños, ofrecidos como sacrificio humano al Moloch de lo políticamente correcto.

El mundo globalista, que ha hecho de la violación sistemática del cuerpo humano su propia bandera ideológica, al imponer una terapia génica experimental contra toda evidencia científica, hoy se rasga las vestiduras al reivindicar la autonomía corporal de la mujer y su derecho a matar la vida que ella lleva en el útero. Este mundo globalista, en el que una élite de criminales subversivos ha tomado el poder y se ha elevado a lo más alto de naciones e instituciones internacionales, ha perdido a los Estados Unidos de América, gracias a una sentencia histórica dictada por sabios jueces, entre los que se encuentran los últimos nominado por el presidente Donald Trump, cuyo compromiso en defensa de la santidad de la vida ha logrado hoy una gran victoria para Estados Unidos y para quienes los ven como un modelo a imitar. Muchos Estados ya han declarado ilegal la práctica del aborto y gracias al pronunciamiento de la Corte Suprema por fin podrán reconocer y proteger los derechos del niño por nacer.

Los órganos de prensa del Vaticano y la Conferencia Episcopal estadounidense evocan este día histórico con sospechosa moderación, como si fuera un deber embarazoso para ellos. Bergoglio guarda silencio, pero fue muy locuaz cuando se trató de atacar a Donald Trump o de dar apoyo a Clinton, Biden y los candidatos demócratas. Su silencio ante la victoria del Bien sobre la ideología de la muerte en el mundo sin Dios aún tiene eco en la propaganda de la iglesia bergogliana de las llamadas vacunas y el apoyo a la Agenda 2030 de la ONU, que es una de los principales impulsores de la “salud reproductiva” impuesta a las Naciones precisamente a partir de la sentencia de 1973. Sin olvidar cómo la Pontificia Academia para la Vida, encargada por Juan Pablo II, ha sido desfigurada en los últimos diez años al incluir personas notoriamente a favor de la aborto y anticoncepción.

El odio a Trump y la red de relaciones e intereses de la Iglesia profunda con el Estado profundo han sacado a la luz, entre otras cosas, esta gran contradicción de la Iglesia bergogliana, comprometida con hacer negocios con la alta finanza global y con las compañías farmacéuticas, mientras emergen los escándalos económica y sexuales que involucran a políticos y prelados.

En el día en que la Iglesia celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el Señor quiso conceder a Estados Unidos de América la posibilidad de redimirse, haciendo que las leyes humanas sean consecuentes con la Ley de la naturaleza impresa por el Creador en el corazón del hombre. Y esta es la única premisa necesaria para que una nación sea bendecida por el Cielo.

Espero que el pueblo estadounidense sepa atesorar esta oportunidad histórica y que entienda que no puede haber justicia donde se reconocen derechos al aborto, no puede haber paz y prosperidad en una sociedad que masacra a sus propios hijos, no puede haber libertad donde el libertinaje, el vicio y la soberbia subvierten los Mandamientos de Dios.

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo

24 de enero de 2022

Sagrado Corazón de Jesús