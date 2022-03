Meditación Cuaresmal (Por Mons. Carlo María Viganò). ¡Imperdible, más que nunca ahora!

El mundo no acepta el dolor y la muerte como un justo castigo por el pecado original y los pecados actuales, ni como un instrumento de rescate y redención en Cristo. Y es casi una paradoja: el mismo que, con la tentación de nuestros Progenitores, introdujo en el mundo la muerte, la enfermedad y el dolor, no tolera que éstos puedan ser también instrumentos de expiación, aceptados con humildad para reparar la Justicia quebrantada. No tolera que le sean arrebatadas las armas de destrucción y de muerte para convertirlas en instrumentos de reconstrucción y de vida.

El hombre contemporáneo es nuevamente engañado por Satanás, como lo fue en el Jardín del Edén. Entonces la Serpiente le hizo creer que la orden de Dios de no recoger el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no tendría consecuencias, sino que por esa desobediencia Adán se habría hecho semejante a Dios; hoy lo engaña en que esas consecuencias son ineluctables, y que no puede aceptar la muerte, la enfermedad, el dolor como justo castigo, volcándolos en su propio provecho uniéndolos a la Pasión y Muerte de Jesucristo. Porque al aceptar la pena el infractor acepta la autoridad del Juez, reconoce la infinita gravedad de la culpa, repara el delito cometido y expía la sanción merecida. Al hacerlo, regresa a la gracia de Dios, anulando la obra de Satanás.

Por eso, cuanto más se acerca el fin de los tiempos, más se multiplican los intentos del Maligno de anular no sólo la Verdad revelada por Cristo y predicada a través de los siglos por la Santa Iglesia, sino de eliminar el concepto mismo de justicia que subyace de la Redención, la idea de la necesidad del castigo por la violación, de la reparación de la culpa, de la gravedad de la desobediencia de la criatura hacia el Creador. Es evidente que cuanto más se induzca a los hombres a creer que no han cometido ningún pecado, más pensarán que no deben arrepentirse de nada, que no tienen ninguna deuda de gratitud con Dios, que tanto amó al mundo, como para dar Su Hijo, Unigénito, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.

Si miramos a nuestro alrededor, vemos cómo esta anulación de la Justicia, del sentido del Bien y del Mal, de la idea de que hay un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos, conduce a una rebelión definitiva, irreparable e irremediable contra el Señor, premisa para la condenación eterna de las almas. El magistrado que absuelve al criminal y castiga al justo; el gobernante que promueve el pecado y el vicio y condena o impide las acciones honestas y virtuosas; el médico que considera la enfermedad como una oportunidad de lucro y la salud como una falta; el sacerdote que guarda silencio sobre la Novissimi y considera “paganos” conceptos como la penitencia, el sacrificio y el ayuno en expiación de los pecados son todos cómplices, quizás inconscientes, de este último engaño de Satanás. Un engaño que por un lado niega a Dios el señorío sobre las criaturas y el derecho a premiarlas y castigarlas según sus acciones; mientras que por otro lado promete bienes y recompensas que sólo Dios puede otorgar: