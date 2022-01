Tragedia: Niña israelí estadounidense de 14 años sufre y muere por la vacuna COVID – Hace un video de su historia cinco días antes de su muerte.

Sólo entonces recuerdo que hace unos días se quejó de latidos fuertes y pensé que probablemente estaba estresada por la escuela. No pensé ni por un momento que había un problema con su corazón. Nunca lo hubo.

Los médicos dijeron que probablemente tuvo un ataque al corazón o algo eléctrico en su corazón. No estuvimos de acuerdo con la autopsia.

14 años y 9 meses de edad y muerta. Una chica hermosa y talentosa, tenía un canal de YouTube y Tik Tok e Instagram.

5 días antes de morir grabó un video de ella contando su “historia inmune”. Estoy segura de que no es el único caso y por eso también es importante que escuche su historia. No quiero que sea para nada, no quiero que le pase a otros niños. Este material no debe ser dado a los niños de ninguna manera. Esto es simplemente un error. Por favor, escúchenme a mí y a la historia de mi hija. Por favor. “