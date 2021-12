Viganò en Canale Italia: “estamos ante un golpe de estado de proporciones planetarias”

Queridos HERMANOS de Adoración y Liberación. El 16 de diciembre el arzobispo Carlo Maria Vigano grabó un discurso para Canale Italia .

La emisión del jueves 16 de diciembre de 2021, en directo desde el estudio 3 de Canale Italia, fue conducida por Vito Monaco con: Francesco Lamendola (filósofo), Claudio Daminato (abogado) Alberto Gava (empresario), Andrea Cometti (Accademia Nuova Italia), Antonietta Gatti (Bioingeniera), Francesco Fontana (abogado), Roberto Bonuglia (profesor-escritor), Angelica Lorica (empresaria).

Les dejamos la transcripción del discurso, que es imperdible. Dios les bendiga y les guarde.

Una vez más, al cabo de dos años de farsa pandémica, nos encontramos ante las aparentes incongruencias y contradicciones de una serie de medidas encaminadas a prevenir la propagación del covid 19. Y una vez más, es preciso reiterar algo que por mucho que se repita nunca será suficiente: que, las exigencias y objeciones sue planteamos a los responsables de la actual catástrofe sanitaria, social y económica, por muy sensatas que sean, son en esencia inadecuadas. En efecto, son inadecuadas, inapropiadas, porque dan por sentado que nuestros interlocutores actúan con honradez y buena fe y sus decisiones obedecen a una serie de sucesos imprevisibles y una emergencia en constante evolución.

La realidad es muy distinta: todas las decisiones que toman el Gobierno, las agencias e instituciones europeas y los organismos internacionales son plenamente coherentes con un mismo guión y un mismo director, y tienen por finalidad la destrucción deliberada del tejido social, político y económico –y obviamente también religioso– de las naciones con miras a instaurar el Nuevo Orden Mundial. O sea, una dictadura universal. Para alcanzar este objetivo criminal, que constituye un verdadero golpe de estado planetario, se ha provocado una emergencia –hoy pandémica, mañana ecológica– a fin de hacer posible el Gran Reinicio teorizado por el Foro Económico Mundial y que la ONU ha abrazado con el nombre de Agenda 2030.

Los intereses que están en juego saltan a la vista: derogación de la soberanía de las naciones, empobrecimiento de la población, precarización drástica del empleo, abolición de la propiedad privada, reducción de la protección al trabajador y el costo de la mano de obra y un control capilar e invasivo del desplazamiento de las personas. Todo ello, descrito con gran lujo de detalles por el Foro Económico Mundial, se está llevando a cabo ante nuestros ojos con la complicidad de los medios dominantes de información, el sometimiento de los gobernantes de casi todos los países, la corrupción de la clase media y un escandaloso abuso de poder por parte de las élites financieras internacionales. Lo cierto es que no hay órgano público ni privado inmune a la interferencia de esas camarillas de poder, entre cuyas numerosas ramificaciones se encuentran las compañías farmacéuticas y los fondos de inversión a los que éstas pertenecen.

Si nos damos cuenta de que asistimos a un golpe de estado del que se están sirviendo para implantar una dictadura, todas las aparentes contradicciones que estamos observando resultan lógicas y coherentes, desde la prohibición de ciertos tratamientos a los lamentables procedimientos dictados por los ministerios; desde los ineficaces confinamientos a las ilegítimas obligaciones de vacunarse y obtener el pasaporte covid; desde la cesión de la soberanía a la mafia europea hasta la liquidación de recursos estratégicos nacionales vendidos a multinacionales extranjeras.

Ante esta situación, se entiende bien el motivo por el que entran en acción todas esas cosas antes de la patologización y criminalización de la disidencia que caracterizan a los regímenes totalitarios imitando el modelo de la dictadura comunista china. Una operación sádica –precisamente ustedes estaban hablando de sadismo de estado– porque apunta deliberadamente a la marginalización social de los disidentes mediante chantajes o imposiciones legales. Igualmente sádica resulta en el plano sanitario, dado que expone a gravísimas consecuencias para la salud a personas sanas haciéndoles creer en un beneficio ilusorio, todo ello con vistas a provocar enfermedades crónicas y causar una drástica reducción de la población. Sádica también desde el punto de vista económico: pensemos en la ruina de tantas empresas y el aumento del desempleo o de los empleos mal remunerados. Y sádica por último en lo social, porque la revisión del valor de la vivienda y la proyectada adecuación ecológica de los inmuebles acabarán con un bien primario como es la propiedad de la casa, sustituida por una renta universal que convertirá a todos en esclavos de las autoridades.

Por estas razones, se hace indispensable una oposición firme y determinada por parte de las personas y de movimientos. Oposición que será tan eficaz como difusa, no institucionalizada, y que no esté monopolizada por nadie. La alianza antimundialista que he propuesto podría marcar las pautas en ese sentido, dejando libertad de acción a cuantos se adhieran a sus principios y volviendo objetivamente más complejas las formas de opresión que ya vemos en acción.

Es mi deseo que a medida que se intensifique esta desquiciada represión los ciudadanos de todos los estados entiendan que el problema radica en la subversión y en la traición por parte de las autoridades a las competencias que les son propias, así como en su sometimiento a los poderes supranacionales que son enemigos del bien común precisamente porque son enemigos de Dios y del hombre.

El Señor nos está haciendo ver el infierno que nos espera si no denunciamos y frustramos el mencionado golpe de estado. Dando valerosamente testimonio del Evangelio con nuestra vida, tenemos el deber de demostrar que un mundo obediente a la Ley de Dios no sólo es posible sino necesario si queremos poner fin a esta distópica pesadilla.

+Carlo Maria Viganò, arzobispo

