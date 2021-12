El creador de las vacunas ARNm clama : “¡NO VACUNEIS A VUESTROS HIJOS!”

Os dejamos la traducción escrita, del valiente y comprometido “Mensaje de Advertencia” que ha grabado el creador de las vacunas de ARNm, contra la inoculación infantil.

Lo ha grabado para que llegue a todos los padres del mundo, y sepan la verdad antes de autorizar la inoculación irreversible sobre sus hijos. Lo dice nada más y nada menos que el Dr Robert Malone, médico y científico de renombre internacional que es el mismo creador de la tecnología de la Vacuna ARNm.

Mensaje del Dr. ROBERT MALONE:

Mi nombre es Robert Malone, soy médico y científico, pero sobre todo, soy padre y abuelo.

Por lo general no acostumbro a leer un discurso pero esto es tan importante que quiero asegurarme de mencionar cada palabra y hecho científico correctamente.

Yo certifico este mensaje con una carreta dedicada a la investigación y el desarrollo de vacunas. Yo estoy vacunado contra el Covid, y por lo general soy pro-vacunaciones. He dedicado mi entera carrera al desarrollo de maneras seguras y efectivas de prevenir y tratar enfermedades infecciosas.

Esta es la cuestión:

Antes de que vacunes a tu hijo – una decisión que es irreversible – quiero que conozcas los datos científicos sobre esta vacuna genética, la cual ha sido creada en base a la tecnología ARNm de vacunas que yo inventé; existen 3 problemas principales que los padres deben entender antes de tomar esta decisión irrevocable:

1- El primero es que un gen viral será inyectado en las células de tu hijo. Este gen obliga al cuerpo de tu hijo a crear proteínas pico tóxicas. Estas proteínas, normalmente, causan daños permanentes en los órganos críticos del niño, y esos órganos incluyen su cerebro y su sistema nervioso; su corazón y vasos sanguíneos, incluyendo coágulos de sangre; su sistema reproductivo; y sobre todo, lo más importante es que esta vacuna puede ocasionar cambios fundamentales en el sistema inmunológico.

El punto más alarmante sobre esto es que una vez que estos daños hayan ocurrido, son irreparables, no pueden ser revertidos.

No se pueden reparar las lesiones en sus cerebros, no se pueden reparar las cicatrices del tejido del corazón , no se puede reparar un reinicio genético del sistema inmune; y esa vacuna puede causar daños reproductivos que pueden afectar a futuras generaciones de tu familia.

2- Lo segundo que necesitan saber es el hecho que esta nueva tecnología no ha sido probada adecuadamente.

Necesitamos al menos 2 años de pruebas e investigaciones antes de poder comprender los riesgos asociados con esa nueva tecnología; los daños y riesgos de nuevos medicamentos usualmente se conocen muchos años después.

Les pido que se pregunten, como padre que soy al igual que ustedes, si es que quieren que su hijo sea parte del experimento médico más radical en la historia de la humanidad.

3- Un último punto: la razón que te están dando para que vacunes a tu hijo es una mentira.

Sus hijos no representan ningún peligro para sus padres ni abuelos. La verdad, es lo contrario. Su inmunidad tras contagiarse de Covid es crítica para salvar de esta enfermedad a su familia y tal vez al mundo.

Por último, resumiendo: No existe ningún beneficio para tus hijos o para tu familia en vacunar a tus hijos contra los pequeños riesgos del virus, dados los conocidos riesgos de salud de la vacuna que como padre, tú y tus hijos tendrán que aceptar de por vida.

El análisis de riesgo/beneficio no está ni cerca para estas vacunas en niños.

Como padre y abuelo, mi recomendación a ustedes es que resistan y peleen por proteger a sus hijos.

Aquí tienes el video que ha grabado con este Discurso:

¡ESCUCHA Y COMPARTE!

Él no es el único científico que está hablando y creándose enemigos, para que tú sepas la Verdad.

Aquí tienes a algunos de ellos . Todos estos científicos NO tienen voz en las televisiones ni prensa mayoritaria, solo depende de la prensa “independiente y sin censura” el que llegue a cuanta más gente mejor.

¡ ESCUCHA Y COMPARTE !

