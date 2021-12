Yolanda Díaz, miembro del Partido Comunista de España y de Podemos, se reúne con Bergoglio. Análisis de Vicente Montesinos a la CUMBRE MARXISTA.

Vicente Montesinos

Director de Adoración y Liberación

Yolanda Díaz, miembro del Partido Comunista de España y de Unidas Podemos, se reúne con Bergoglio en el Vaticano. El falso papa no recibe a cardenales que le ruegan, a católicos que le imploran, ni a sacerdotes de sana doctrina, pero se reúne emocionado con la extrema izquierda más radical del planeta.

La extremista integrante del gobierno marxista de España ha calificado de “emocionante” su encuentro con Bergoglio; y ha abordado con el pontífice okupa ‘la importancia del “trabajo decente” y el cambio climático’ en una reunión de 40 minutos (más larga que la de Pedro Sánchez, por cierto, y es que a mayor radicalidad y marxismo, más tiempo asigna la actual cueva vaticana al invitado)

Dicen que el heresiarca argentino se ha mostrado muy interesado en el rumbo de la política española en cuanto a la “reforma laboral”, así como en la apuesta marxista de España por el cacareado cambio climático. También ha trascendido, entre otras astracanadas, que Bergoglio ha preguntado con mucho interés por la exministra del Gobierno socialista Carmen Calvo.

″Le quería preguntar, ¿qué es de la vida de ella?” – En el vídeo, que no les pongo por su salud espiritual, se escucha a Díaz cómo comienza a contestar que Calvo es presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Ya ven, cuales son los intereses de Bergoglio. Igual es que recuerda con cariño la aventura de Calvo y el malvado Cardenal Parolin profanando la tumba de Francisco Franco.

Pues esto es lo que hay, hermanos. Cumbre comunista en el Vaticano, que ya a nadie extraña; pero que hace más grave, si cabe, la necedad de millones de católicos, que siguen a este hombre encegados hasta las mismísimas puertas del averno.

Vuelven los ateos y los enemigos de la Iglesia contentos del Vaticano. No es para menos. Tienen su foto con el papa rojo y uno de los principales lideres del nuevo orden mundial y de la agenda anticristiana. Una vez dijo Díaz Ayuso que cualquier día veríamos a Yolanda Díaz con mantilla asistiendo a misa. Poco le faltó para acertar.

¿Mi análisis? El Señor ponga un centinela en mis labios, como dice el salmista, no por falsa caridad ni misericordia (ahí que no me busquen) sino por simple pudor y decoro de decir todo lo que pienso. Baste con algunos comedidos puntos:

Unos encuentros ridículos, hipócritas, perversos. Encuentros al servicio del mal, y por tanto satánicos. Ni más ni menos. Un indecente “p apa” que recibe a una comunista defensora de los tiranos más sangrientos, vicepresidenta de un Gobierno abortista, que demoniza la familia, que aprueba leyes Trans para niños, que fomenta el tráfico de negros, y que realiza todas las acciones habidas y por haber que puedan ir contra la ley de Dios. Una falsa iglesia recibiendo a quemacapillas en el vaticano, para que el nuevo orden mundial maneje nuestra vida a su antojo. Una generación entera de memos adoctrinados en la ideología progresoide que aún se piensa que la élite, el Vaticano y los poderosos son de extrema derecha. Y que la OMS, la ONU, la ciencia, las ONGs y demás mandangas son organismos filántropos de gente culta y currante que protege a la humanidad. Que bien les vendría dejar los porros. Una duda de si Yoli llevaría en el bolso, por si procedía, una camiseta de “Arderéis como en el 36”, que seguramente no habría desagradado al hereje. Una pelea de amor en la cúspide del feminazismo por el macho-alfa: Nadia Calviño sobre la visita de Yolanda Díaz a Bergoglio: “Pues yo he estado dos veces con él”. Y un “voy a parar en el siete”, por aquello de las connotaciones bíblicas: la comunista Yolanda Díaz, dice sentirse emocionada después del encuentro de 40 minutos con Bergoglio, al que entre otros presentes, ha regalado una estola de plástico reciclado, realizado por las Carmelitas Descalzas. Los comunistas asesinaron a más de 500 monjas, que se sepa, muchas, Carmelitas.

Aquí el problema no es Yoli. Ella es lo que es. No se puede pedir más a esta calaña.

Aquí el problema es Bergoglio; pero sobre todo, los millones de católicos que mañana dirán… Sshhh… Silencio… Que es el Papa.

