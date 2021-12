El “bombazo” de verdad de las vacunas demuestra que Pfizer sabía que podían matar. ¿Nos unimos de una vez?

Vicente Montesinos

Director de Adoración y Liberación

Estas son de esas noticias que, entre el maremágnum de información oficial dirigida a sostener esta mentira; y los chorros de tinta vertidos por la disidencia, no siempre ciertos ni acertados; corremos el peligro de que pasen desapercibidas. Al menos yo lo veo así. No sé si ya la conocían, o si conociéndola, le habían dado la trascendencia que yo le doy. Tampoco he podido verlo más allá de en Natural News o Stilvm Cvriae. En todo caso, mi deber es contarles lo que he podido saber, y ustedes decidan.

Y es que Natural News ha publicado un documento que la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos se ha visto obligada a hacer público por orden de la justicia, y que se refiere a la autorización concedida a Pfizer por la FDA para la difusión de la vacuna.

Si les interesa el documento original de 38 páginas con todo tipo de datos y enlaces escalofriantes, pueden, por supuesto, acceder a él AQUÍ. También a la publicación que sobre el asunto ha hecho Natural News, y al eco que se ha hecho del asunto, en su original italiano, nuestro hermano Marco Tosatti.

Pero creo que con lo que les voy a contar van a tener una idea bastante clara de sobre qué hablamos.

El documento revela que en tan sólo 90 días desde la publicación de la EUA de la vacuna de ARNm de Pfizer, la empresa ya tenía conocimiento de informes de reacciones adversas revelaban 1.223 muertes; y más de 42.000 informes adversos que describían un total de 158.893 reacciones perjudiciales. Los informes provenían de muchos países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, Portugal o España.

Aparte de los “trastornos generales”, la categoría número 1 de reacciones adversas a las vacunas con ARNm más frecuentemente informada fue la de trastornos del sistema nervioso, con 25.957 notificaciones.

Pfizer no reveló el número total de dosis distribuidas en todo el mundo, alegando secretos comerciales de la empresa. Esto se indica en el documento con la frase “(b) (4)”, en la que los números y los hechos específicos están redactados.

También estas cifras -ya bastante chocantes, dada la insistencia de la FDA en que las vacunas de ARNm son “seguras y eficaces”- apenas arañan la superficie de los daños y muertes causados por estas vacunas. “Los informes son presentados en forma voluntaria y se desconoce el alcance de la infradeclaración”, dice Pfizer en la página 5.

El documento revela además que la vacuna de Pfizer dañó a más del triple de mujeres que de hombres. Se registraron 29.914 acontecimientos adversos en mujeres, y sólo 9.182 en hombres. No se sabe si el mismo número de hombres y mujeres recibieron la vacuna, pero esta cifra expone la posibilidad muy real de un riesgo de daño específico para la mujer por la vacuna que la FDA ha hecho todo lo posible por encubrir.

Anecdóticamente, la mayoría de los daños neurológicos que hemos visto en personas que han sido perjudicadas por la vacuna -convulsiones, entumecimiento, dolor, etc.- se han representado en mujeres, no en hombres. Parece que la FDA sabe que la vacuna de ARNm presenta un perfil de daños desproporcionado y específico para cada sexo que también afecta a las mujeres en términos de abortos espontáneos (esto también se aborda en el informe).

Pfizer informó a la FDA de que sus vacunas de ARNm covídico pueden causar un “aumento de la enfermedad” empeorando el covid.

También para el shock de muchos observadores que al parecer empeizan ahora a vislumbrar este documento, Pfizer dijo a la FDA bajo “Preocupaciones por la Seguridad” (sección 3.1.2) que su inyección de ARNm podría causar: “Enfermedad Asociada a la Vacuna (VAED), incluyendo la Enfermedad Respiratoria Asociada a la Vacuna (VAERD)”.

Esto significa que la FDA sabía que la vacuna podía enfermar y matar a los pacientes que se infectaran con el covid.

Bajo la etiqueta de “información ausente”, Pfizer también le dijo a la FDA que no tenía información sobre el “Uso en el embarazo y la lactancia” ni cubría el “Uso en individuos pediátricos < 12 años”.

En otras palabras, Pfizer dijo a la FDA que sus vacunas podían matar a la gente y que no tenía información sobre la eficacia de la vacuna, pero de todos modos la FDA promovió fraudulentamente la vacuna como “segura y eficaz”. Pfizer dijo también a la FDA que no tenía información sobre la seguridad de su uso en mujeres embarazadas, y sin embargo la FDA (y Fauci, el CDC, etc.) impulsaron la vacuna para las mujeres embarazadas, a pesar de la absoluta falta de información sobre la seguridad.

Basándose en este documento, parece que la propia FDA estuvo metida hasta el cuello en una conspiración criminal para ocultar la verdad sobre las lesiones y muertes causadas por la vacuna, mientras concedía las aprobaciones de uso a las mismas empresas que decían abiertamente a la FDA que sus productos estaban matando a la gente.

Adviértase además que todo el complejo mediático corporativo ha estado mintiendo desde el primer día, afirmando falsamente que la vacuna no mató a nadie. Obviamente, son cómplices de este holocausto de las vacunas.

En la sección titulada “Uso en el embarazo y la lactancia”, el informe debate los estudios que relacionan la vacuna de ARNm con: aborto espontáneo (23), resultado pendiente (5), parto prematuro con muerte neonatal, aborto espontáneo con muerte intrauterina (2 cada uno), aborto espontáneo con muerte neonatal y resultado normal (1 cada uno).

Obsérvese que el “aborto espontáneo” representa, con mucho, la cifra más alta de estos informes. En otras palabras, la FDA sabía que esta vacuna mataría a los bebés no nacidos, pero de todos modos la impuso a las mujeres embarazadas.

¿Les parece o no un bombazo? Todas las vacunas de ARNm deben ser detenidas inmediatamente, y los burócratas de la FDA deben ser acusados y arrestados. Este documento confidencial -sólo el primero de los miles que aún no se han hecho públicos- revela dos cosas críticas:

1) La FDA cometió un fraude criminal y una tergiversación al avalar las vacunas de ARNm como “seguras y eficaces”. Esto significa que los altos funcionarios de la FDA deben afrontar ahora a la detención y el juicio penal.

2) Pfizer sabía que la vacuna de ARNm era mortal incluso en sus primeros tres meses de uso de emergencia. Esto significa que Pfizer es cómplice también de las continuas muertes de víctimas inocentes, ya que la misma Pfizer debería haber retirado su vacuna mortal y detener todas las ventas y la distribución.

Desde Adoración y Liberación rogaríamos, humildemente, a todos los que de una u otra forma andan inmersos, como si fuera lo único importante del asunto; en afirmar sin duda alguna ni posibilidad de confrontación que la vacuna lleva grafeno, skype, óxido, hidróxido, luciferasa, vainilla o chocolate; que aparten por un tiempo sus diferencias para que entre todos abracemos la única verdad común irrefutable: las vacunas matan, y sus responsables (médicos, químicos, científicos, polìticos, periodísticos y eclesiásticos) deben ser llevados, sin demora, a los tribunales.

Pongámonos a ello.

