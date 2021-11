Viganò: GUERRA SANTA: La Realeza de Cristo vs. El Gran Reinicio

Conferencia de Identidad Católica

GUERRA SANTA: La Realeza de Cristo vs. El Gran Reinicio

1-3 de octubre de 2021

EL MAYOR REINICIO

De Roma a Davos: el deber de un católico de resistir

Arzobispo Carlo Maria Viganò, ex nuncio apostólico en los Estados Unidos

El MAYOR REINICIO: esta feliz expresión recuerda la que hemos escuchado repetir por las élites globalistas desde hace muchos años – «El Gran Reset» – que en la mente de sus partidarios está destinado a ser precisamente eso: un gran comienzo de nuevo basado en un nuevo equilibrio social y económico. Por lo tanto, no hablaré extensamente sobre lo que es el Gran Reinicio, sino más bien sobre lo que debería ser el Gran Reinicio: a saber, el «Nuevo Comienzo» que solo Nuestro Señor Jesucristo, Rey y Señor de individuos y naciones, puede lograr.

En el Apocalipsis de San Juan Apóstol resuenan las eternas y sagradas palabras del Verbo Encarnado: «Ecce nova facio omnia» – «He aquí, yo hago todas las cosas nuevas» (Ap 21, 5). Por lo tanto, cuando hablamos del Mayor Reinicio, nos estamos refiriendo a la manifestación de la omnipotencia de Dios, al desnudamiento de su Brazo Poderoso, a la derrota de Sus enemigos. Nosotros, por nuestra parte, respondemos a estas palabras haciendo nuestro el lema de San Pío X – «Instaurare omnia in Christo» – tomado de la Carta de San Pablo Apóstol a los Efesios: «Reunir todas las cosas en Cristo en la plenitud de los tiempos: las que están en el cielo y las que están en la tierra«(Ef 1, 10).

Pero si es nuestro deber recapitular todo en Cristo, para que Él pueda hacer todas las cosas nuevas, es necesario entonces que entendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor en toda su evidencia dramática, que reconozcamos la matriz intrínsecamente perversa de la ideología que se encuentra detrás de la farsa pandémica, y sobre todo que nos demos cuenta de la imposibilidad de ceder a cualquier compromiso con los enemigos de Cristo, de la Iglesia, y de la raza humana. Recapitulando todas las cosas en Cristo: en Él, que es Alfa y Omega, el principio y el fin, todo debe encontrar su origen, desarrollo y finalización adecuados. Me viene a la mente una oración del Misal: «Actiones nostras, quæsumus, Domine, aspirando præveni et adjuvando prosequere, ut cuncta nostra operatio a te semper incipiat, et per te cœpta finiatur» – «Dirige, te suplicamos, oh Señor, nuestras oraciones y acciones por Tus santas inspiraciones, y las llevamos a cabo con Tu amable ayuda, para que cada obra nuestra pueda comenzar siempre contigo, y a través de Ti llega a su plenitud.» La lúcida prosa proporciona un resumen de cómo la inspiración inicial, la ayuda en la ejecución y el principio y el final de cada una de nuestras acciones se encuentran en Dios.

Si observamos la forma en que se han llevado a cabo el Gran Reinicio y la farsa pandémica, notamos que nada de lo que han hecho los globalistas se ha inspirado en el bien; por el contrario, vemos que lo que inspira su acción criminal es el odio teológico a Dios el Creador y Salvador; lo que permite la propagación del fraude en todo el planeta son las mentiras, el chantaje, el engaño y la corrupción; todo para ellos comienza y termina en nombre de la muerte, la enfermedad y el terror. Es el caos infernal opuesto al cosmos divino, el desorden opuesto al orden, el bien opuesto a lo que es malo.

La marca del Gran Reinicio es la aversión de Satanás a la maravillosa obra de la Creación y aún más al milagro de la Redención. El que es un asesino desde el principio, y que es condenado por la eternidad debido a su rebelión contra Dios, se enfurece para arrastrar tantas almas como sea posible con él al Infierno, como un gesto de afrenta e insulto contra el Dios «que amó tanto al mundo que envió a Su Hijo Unigénito, para que el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna»(Jn 3, 16). La envidia y el orgullo motivan la obra del diablo y sus siervos, para difundir en la tierra esa tiranía infernal que es una pálida anticipación de los tormentos de la eternidad. Envidia de la gracia de que una criatura compuesta de alma y cuerpo podría haber movido a la Santísima Trinidad a la compasión, hasta el punto de que el Verbo Eterno se hizo hombre como nosotros y tomó nuestra carne mortal para hacernos partíferos de Su divinidad, como dice una de las oraciones del Ofertorio: «eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostræ fieri dignatus est particeps» – «partís de su divinidad, que se humilló a sí mismo para compartir nuestra humanidad». Este gesto de la admirable humildad del Hijo de Dios contrasta con el grito orgulloso y perverso de Lucifer.

El Mayor Reinicio es muy seguro y ontológicamente necesario: las puertas del Infierno no prevalecerán. Los cristianos no creen en dos divinidades opuestas, siguiendo la visión maniquea de los seguidores del Nuevo Orden Mundial y la Masonería. No hay un buen «dios» – Satanás – que traiga luz al hombre después de siglos de oscurantismo y superstición, y no hay un mal «dios» – el Dios bíblico – que cruelmente dispersa la muerte y el dolor en una humanidad esclavizada. Esta es la doctrina esotérica de las sectas que inspira la ideología globalista, una doctrina herética y blasfema que es repugnante a la razón incluso antes de que sea repugnante a la fe. El cristiano sabe que la omnipotencia de Dios derrotará a los malvados «con el aliento de sus labios» (Is 11:4), y que la acción del diablo es permitida por el Señor con el fin de castigar a los malhechores y probar a los que son buenos. Por lo tanto, no tenemos ninguna razón para preocuparnos por los resultados de esta batalla de época, porque Dios no miente ni puede equivocarse.

Pero hasta el día del triunfo de Nuestro Señor sobre Satanás, ¡cuántas persecuciones hay, cuánto sufrimiento ocurre, cuántas víctimas caen entre las filas de los buenos! Y cuántas lágrimas derraman los padres sobre el destino de sus hijos, los niños por sus padres, los ancianos que ven su muerte cercana como una liberación, por los jóvenes que enfrentan angustiadamente el futuro sombrío y amenazante que les espera. Estamos en esta fase, que ya no es transitoria, pero que aún no ha alcanzado el resultado que todos esperamos y en la que creemos. Una fase en la que el reino del Anticristo se está estableciendo con la cooperación de todas las instituciones del mundo: gobernantes, magistrados, agencias de aplicación de la ley, médicos, periodistas y eclesiásticos. «Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus. Corrupti sunt, et abominabiles facti sunt in studiis suis; non est qui faciat bonum, non est usque ad unum. » – «El necio ha dicho en su corazón: No hay Dios. Son corruptos, y se han vuelto abominables en sus caminos; no hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno» (Ps 14:1).

Todos actúan y se comportan no sólo como si Dios no existiera, sino incluso en guerra abierta contra Cristo y contra la Iglesia. Todos son corruptos y hacen cosas abominables; no hay nadie que haga el bien… Sin embargo, si con el salmista deploramos esta ruina que nos asedia, esta maldad opresiva que trata de impedirnos lograr el bien y quiere obligarnos a hacer el mal , incluso sometiéndonos a nosotros mismos y a nuestros hijos al suero genético – sin embargo hay muchas almas que no ceden al chantaje, que luchan la buena batalla, el «bonum certamen» (2 Tim 4, 7) del que san Pablo apóstol habla precisamente en referencia a los tiempos de la gran apostasía: «Porque habrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, con oídos ciéngulos, se amontonarán a sí mismos maestros según sus propios deseos, negándose a escuchar la verdad para volverse a las fábulas. Pero vosotros, estad vigilantes, sabed soportar los sufrimientos, haced la obra de evangelista, cumplid vuestro ministerio» (2 Tim 4:3). Maestros según sus propios deseos: clérigos y prelados que predican herejías y usan su autoridad para llevar a los fieles a vacunarse; médicos y expertos que niegan la verdadera ciencia en aras de la notoriedad y la ganancia; políticos y gobernantes que no persiguen a la comuna bonum sino que obedecen a poderes supranacionales y potentados financieros; magistrados y agencias de aplicación de la ley subordinados al régimen totalitario; periodistas que se prostituyen descaradamente falsificando la realidad, censurando la verdad y criminalizando a los disidentes.

Ciertamente no podemos decir que no hemos sido advertidos: «Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha sido desde el principio del mundo hasta ahora, ni nunca lo será. Y si esos días no se acortaran, nadie vivo se salvaría; pero por el bien de los elegidos esos días se acortarán. Si alguien te dice: ‘Mira, aquí está el Mesías’, o ‘Ahí está’, no lo creas. Surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros para llevar incluso a los elegidos al error si es posible. He aquí, te lo he dicho de antemano» (Mt 24,21-24). ¡Cuántos falsos cristos y falsos profetas hay a nuestro alrededor! ¡Cuántas señales y milagros, gracias a los engaños de los principales medios de comunicación y la mentira que se ha convertido en la norma! ¡Y cuántos elegidos son llevados al error, cuántos católicos que se han decidido por un engaño colosal, después de décadas de compromisos y ceder, todos dirigidos indiscriminadamente a la búsqueda de esta «gran tribulación», al establecimiento del Nuevo Orden a través del Gran Reinicio y con el pretexto de una falsa pandemia!

Pero las maravillas trabajadas por Satanás no duran, así como no dura la inmunidad de la vacuna por la que quieren diezmar a la población mundial, sometiendo a los sobrevivientes a una dictadura infernal e inhumana. Y los elegidos pueden abrir los ojos, usando su propio razonamiento y la advertencia de la Sagrada Escritura, para reconocer la obra del Enemigo, denunciarla, revelar sus planes y revelar a los cómplices. E incluso antes de eso, entender lo que está sucediendo, enmarcarlo en clave sobrenatural y escatológica, combatirlo con las armas más eficaces.

Nuestro deber, en este momento histórico, es librar el «bonum certamen» – la buena batalla – para adquirir aquellos méritos ante Dios que puedan llevarlo a acortar el tiempo de tribulación: «Y siesos días no se acortaran, nadie vivo sería salvo; pero por causa de los elegidos esos días serán acortados» (Mt 24,22). El resultado de la batalla, como he dicho, es muy seguro e inexorable, pero la duración de la persecución depende de nosotros: «por el bien de los elegidos». Depende de nuestro testimonio de Fe y de valiente defensa de la Verdad, si es amenazado por un argentino que acusa a un cardenal de ser un «negacionista» o que quiere impedir la celebración de la misa católica; o si es puesto en peligro por virólogos y políticos corruptos que son esclavizados por la élite globalista; o si es silenciado por el periodista del régimen o negado por el intelectual conservador.

Cada uno de nosotros hoy tiene el privilegio de poder alinearse bajo las banderas de Cristo: «Finalmente, saca fuerzas en el Señor y en el poder de su poder. Ponte la armadura de Dios, para que puedas resistir los engaños del diablo. Nuestra batalla no es contra criaturas hechas de carne y hueso, sino contra los Principados y Poderes, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en las regiones celestiales. Por lo tanto, toma la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo y permanecer de pie después de superar cada prueba. Por lo tanto, mantente firme, con tus lomos ceñidos de verdad, vestidos con la coraza de la justicia, y con los pies calzados con celo por difundir el evangelio de la paz. Lleva siempre en tu mano el escudo de la fe, con el que podrás apagar todas las flechas llameante del maligno; toma también el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, es decir, la palabra de Dios. Orad incesantemente con toda clase de oración y súplica en el Espíritu, para que con ese fin estéis vigilantes con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y también por mí, para que cuando abra la boca se me dé una palabra audaz, para dar a conocer el misterio del evangelio, del cual soy embajador encadenado, para que pueda anunciarlo con audacia como es mi deber» (Ef 6:10-20).

San Pablo utiliza una metáfora militar que me parece perfectamente adaptada al momento presente. Nos exhorta a combatir, advirtiéndonos que no estamos ante un conflicto humano, sino contra una batalla «contra los Principados y Poderes, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en las regiones celestiales» (Ef 6,12). Aquí es donde realmente comienza el Greatest Reset. Comienza en el momento en que cada uno de nosotros comprende que no somos espectadores silenciosos ni observadores desarmados de la carnicería que está teniendo lugar, sino que cada uno de nosotros es un soldado precioso en un ejército que debe su fuerza a Aquel que lo manda y a Ella que lo guía: podemos ser pobres pecadores y llenos de defectos, pero si no respondemos a nuestra vocación de cristianos, como «soldados de Cristo» en los que nos convertimos con la unción de la Confirmación; si aceptamos supinamente la violencia y la opresión tanto de los falsos pastores que infestan el Redil del Señor como de los traidores que ocupan las instituciones públicas, también escapamos a la oportunidad que la Providencia nos está concediendo de ser parte de la victoria de Cristo. Una victoria que tendrá lugar de todos modos, y que será tan deslumbrante y milagrosa como para derrotar definitivamente a Satanás y sus esclavos; pero, ¡presta atención! – será una victoria en la que los desertores y los emboscados no tendrán parte, mientras que serán condenados por los que lucharon y por Dios mismo, que pronunciará una terrible frase sobre ellos: «Te vomitaré de mi boca» (Ap 3,16). Mientras que a los que han tomado parte en la batalla, alineándose con orgullo junto a Nuestro Señor, Él dice: «Haré que el vencedor se siente a mi lado en mi trono, como también he vencido y estoy sentado con mi Padre en su trono» (Ap 3:21).

Por lo tanto, trabajemos para acortar los días de la tribulación y para asegurar que el Mayor Reinicio tenga lugar pronto, poniendo fin a la tiranía de esta secta de personas poseídas esclavizadas por el Maligno. Hagámoslo entrenándonos como atletas de la Fe en el ejercicio de las virtudes y en el crecimiento espiritual, preservándonos siempre en la Gracia de Dios. Hagámoslo orando por nuestros hermanos y hermanas, por nuestros superiores eclesiásticos y civiles, y por nuestros enemigos: que el Señor toque sus corazones y los conduzca al arrepentimiento, haciéndolos denunciar las presiones y chantajes a los que han sido sometidos y los nombres de los responsables. Hagámoslo diciendo la verdad, sin preocuparnos por el respeto humano, sin ceder y sin dejarnos intimidar. Apelo sobre todo a quienes ocupan puestos de responsabilidad y que pueden sacar a la luz la red de engaños, crímenes y conflictos de interés que han hecho posible esta escandalosa trama planetaria. Hagámoslo –y concluyo con esto– permaneciendo fieles a lo que se nos ha enseñado, a la Fe de nuestros Padres, a la civilización que ha hecho germinar y florecer en nuestra Patria, al mundo que quisieran cancelar.

Si cada uno de nosotros se hace un tabernáculo de la Santísima Trinidad y un trono de Cristo Rey, la sociedad en la que vivimos, no podrá hacer otra cosa que inclinarse ante Nuestro Señor, porque seremos levadura que hace que la masa se levante (Gal 5: 9), la luz del mundo (Mt 5,14), y la sal de la tierra (Mt 5,13). Este será el comienzo del verdadero «Reinicio Más Grande», que rogamos a la Divina Majestad, a través de la intercesión de Nuestra Madre Santísima, Mediadora de Todas las Gracias y Auxiliadora de los Cristianos. Que así sea.

