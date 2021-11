Noviembre: Mes dedicado a las Almas del Purgatorio (6). SAN ODILON – Origen de la fiesta de los fieles difuntos

Liturgia de la Iglesia – Conmemoración de los difuntos – San Odilón

La Santa Iglesia tiene una liturgia especial para los difuntos: consta de Vísperas, Maitines, Laudes y la Misa, comúnmente llamada de Réquiem.

Esta liturgia, tan conmovedora como sublime, a través del luto y las lágrimas, hace brillar en los ojos de los fieles la luz consoladora de la inmortalidad. Se celebra en los funerales de los fallecidos, y especialmente en el solemne día de la Conmemoración de los Difuntos.

La Santa Misa ocupa un lugar privilegiado y es como el centro divino con respecto al cual las demás oraciones y ceremonias se relacionan.

Al día siguiente de la fiesta de Todos los Santos, en la gran Solemnidad de los Difuntos, todos los sacerdotes deben celebrar el Sacrificio por los fallecidos, mientras que los fieles tienen el deber de asistir, e incluso ofrecer la Santa Comunión, oraciones y limosnas, para aliviar a sus hermanos del Purgatorio.

Esta fiesta de los Difuntos no es muy antigua. Desde el principio, la Iglesia rezó por sus hijos fallecidos: cantó salmos, rezó oraciones y ofreció la Santa Misa por el descanso de sus almas.

Sin embargo, no vemos que haya habido una fiesta particular para encomendar a Dios a todos los difuntos en general. No fue sino hasta el siglo X que la Iglesia, siempre dirigida por el Espíritu Santo, instituyó la Conmemoración de todos los Fieles Difuntos, para exhortar a los fieles vivos a cumplir con mayor cuidado y fervor el gran deber de la oración por los difuntos, prescrito por la caridad cristiana.

La cuna de esta conmovedora solemnidad fue la abadía de Cluni.

San Odilón (1 de enero), abad de la abadía a finales del siglo X, edificó Francia con su caridad hacia el prójimo. Extendió su compasión a los difuntos y nunca dejó de rezar por las almas del Purgatorio. Fue esta tierna caridad la que lo inspiró a establecer en su monasterio de Cluni, así como en todas sus dependencias, la fiesta de la Conmemoración de los Difuntos.

Se cree, dice el historiador Bérault, que fue impulsado a llevarlo a cabo por una revelación del Cielo, pues Dios se dignó mostrar de manera milagrosa lo agradable que era para Él la devoción de Odilón. Así es como lo reportan los historiadores.

Mientras el santo Abad gobernaba su monasterio en Francia, un piadoso ermitaño vivía en una pequeña isla de la costa de Sicilia. Un peregrino francés que regresaba de Jerusalén fue arrojado a dicha isla por una tormenta. El ermitaño, al que el peregrino fue a visitar, le preguntó si conocía la abadía de Cluni y al abad Odilón. «Ciertamente», respondió el peregrino, «los conozco y me enorgullece conocerlos; pero tú, ¿cómo los conoces? ¿Y por qué me haces esta pregunta?»

– «Oigo a menudo -contestó el ermitaño- que los malos espíritus se quejan de las personas piadosas, que con sus oraciones y limosnas libran a las almas de las penas que sufren en la otra vida; pero se quejan sobre todo de Odilón, abad de Cluni, y de sus religiosos. Cuando hayáis llegado a vuestra patria, os ruego en nombre de Dios que exhortéis a este santo Abad y a sus monjes a redoblar sus buenas obras en favor de las pobres almas».

Finalmente, el peregrino se dirigió a la abadía de Cluni y cumplió con su encargo. Como consecuencia, San Odilón ordenó que en todos los monasterios de su instituto se hiciera cada año la conmemoración de todos los fieles fallecidos, al día siguiente de la fiesta de Todos los Santos, rezando el día anterior las Vísperas por los fallecidos y los Maitines al día siguiente, tocando todas las campanas y celebrando una misa solemne por los difuntos.

– Todavía se conserva el decreto que se redactó en Cluni en el año 998, tanto para este monasterio como para todos los que dependen de él. Esta práctica piadosa pronto se extendió a otras iglesias, y después de un tiempo se convirtió en la observancia universal en todo el mundo católico.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc…

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte al nuevo canal VICENTE MONTESINOS: https://www.youtube.com/channel/UC_bDZK4g-aEBieZVoKRAwaA?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram desde donde te llegará información de todas nuestras publicaciones y datos exclusivos: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox ( https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

VK: vk.com/adoracionyliberacion

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

WEB: adoracionyliberacion.com

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

————————–

Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos:

– Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT

– P. Gabriel Amorth (exorcista): 100 oraciones contra el diablo: https://amzn.to/3bH7uE4

– P. Castellani: El Evangelio según San Juan: https://amzn.to/2NiLeqM

– Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp

– Laureano Benítez: Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Laureano Benítez: Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

– Roberto De Mattei: Concilio Vaticano II: https://amzn.to/3qGU5jB

– Taylor Marshall: Infiltración. El complot para destruir la Iglesia desde dentro. https://amzn.to/3ldWxNJ – Laureano Benítez: El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Laureano Benítez: La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– Coronavirus: como acabar sigilosamente con la humanidad: https://amzn.to/3eKULCu

– Jose Antonio Bielsa: Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad: https://amzn.to/2P56p0v