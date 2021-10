Vital carta del Arzobispo Carlo María Viganò al Vaticano: deben repensar ya su juicio en relación a la inmoral y peligrosa vacuna

A su excelencia

Monseñor José Horacio Gómez

Arzobispo Metropolitano de Los Ángeles,

Presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos de América

A sus Eminencias y Excelencias

Los arzobispos y obispos de las diócesis de los Estados Unidos de América

y, por su competencia:

A Su Eminencia

Cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, s.j.

Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe

A Su Eminencia

Cardenal Gerhard Ludvig Müller

Prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe

Eminencias, Excelencias,

23 de octubre de 2021

Me dirijo a usted, Arzobispo Gómez, como Presidente de la Conferencia Episcopal Americana, y a ustedes, Cardenales Ladaria y Müller, para compartir algunas consideraciones serias relacionadas con las llamadas vacunas contra Covid-19.

Creo que hay algunos aspectos de la pregunta que permiten una evaluación más completa de qué son estos fármacos y qué efectos provocan; esta valoración debe conducir a una postura colegiada, conforme al Magisterio de la Iglesia y no influida por informaciones partidistas o por noticias erróneas difundidas por los propios productores o por los medios de comunicación.

1. OBJETO DE LA NOTA DE LA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE

La Nota sobre la moralidad del uso de ciertas vacunas anti-Covid-19 se promulgó el año pasado en ausencia de datos completos sobre la naturaleza del suero genético y sus componentes. Me gustaría señalar que el tema de la Nota se limita al «aspecto moral del uso de aquellas vacunas contra Covid-19 que han sido desarrolladas con líneas celulares de tejidos obtenidos de dos fetos abortados no espontáneamente» (1) y que “pretendemos juzgar la seguridad y eficacia de estas vacunas, aunque éticamente relevantes y necesarias, cuya evaluación es responsabilidad de investigadores biomédicos y agencias farmacéuticas» (2).

Por lo tanto, la seguridad y la eficacia no son el tema de la Nota, que al expresarse sobre la «moralidad del uso» ni siquiera se expresa sobre la «moralidad de la producción» de estas drogas.

2. SEGURIDAD Y EFICACIA DE LAS VACUNAS

La seguridad y eficacia de las vacunas individuales se determina después de un período experimental que normalmente es de varios años. En este caso, las autoridades sanitarias han decidido llevar a cabo la experimentación en toda la población mundial, sin perjuicio de la práctica de la comunidad científica, los estándares internacionales y las leyes de los estados individuales. Esto significa que toda la población está en condiciones de ser susceptible a sufrir los efectos adversos de la vacuna, por su cuenta y riesgo, cuando normalmente la experimentación es de forma voluntaria, realizada en un número limitado de sujetos, a quienes se les paga para someterse.

Creo que está claro que es un fármaco experimental que no está aprobado (3), sino que solo está autorizado para su administración por los órganos responsables; así como creo que está claro que existen, aunque sistemáticamente boicoteados por las instituciones de salud – por la OMS, los CDC, la EMA – y por los principales medios de comunicación, tratamientos efectivos sin efectos adversos.

Si bien la Iglesia debe expresar una valoración sobre las diferentes terapias disponibles -algunas de las cuales se llevan a cabo con fármacos producidos con líneas celulares de origen fetal abortivo, como las vacunas- hay que reiterar que existen terapias efectivas, es decir, que tratan a pacientes. y permitirles desarrollar defensas e inmunidad permanente natural, que las vacunas no hacen. Asimismo, estas terapias no provocan efectos secundarios graves, ya que los fármacos utilizados están autorizados desde hace décadas.

_________________________________________________________________________________________

(1) Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota sobre la moralidad del uso de algunas vacunas anti-Covid-19, https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/21/0681 / 01591.htm l # ing

(2) Ibíd

(3) Senador Ron Johnson: No tenemos una vacuna aprobada por la FDA en los Estados Unidos. La vacuna (Pfizer Comirnaty) disponible en Europa está aprobada, pero la vacuna (Pfizer BNT162b2) utilizada en Estados Unidos solo tiene el uso de autorización de emergencia. – Ver https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1445262977775534081?s=20

__________________________________________________________________________________________

Otras terapias recientes son absolutamente efectivas, de bajo coste y sin peligro para quienes las reciben: este es el caso del tratamiento con plasma estudiado y utilizado con gran éxito por el médico italiano Giuseppe De Donno(4).

La terapia con plasma hiperinmune ha sido fuertemente desaconsejada y boicoteada por las empresas farmacéuticas y por los médicos que financiaron, porque no implica ningún coste y hace inútil la terapia análoga con células monoclonales, producida en el laboratorio y con costes desorbitados.

Las normas internacionales especifican que no se puede autorizar la distribución de un fármaco experimental excepto en ausencia de un tratamiento alternativo eficaz: es por eso que las agencias farmacéuticas de EEUU y Europa han impedido el uso de hidroxicloroquina, ivermectina, plasma hiperinmune y otras terapias de eficacia probada. De nada sirve recordarles que todas estas agencias, junto con la OMS, están financiadas casi en su totalidad por empresas farmacéuticas y fundaciones vinculadas a ellas y que existe un gravísimo conflicto de intereses en los más altos niveles (5), del que son culpables los medios de comunicación. silencio (6).

La Iglesia, al expresar una valoración sobre las vacunas, no puede dejar de tener en cuenta estos elementos, ya que determinan una manipulación de la información científica, a partir de la cual se formulan los juicios de legalidad moral por parte de la autoridad eclesiástica.

____________________________

(5) Pfizer ha contratado ahora a 22 empresas de cabildeo independientes, todas en Washington, DC, para diseñar políticas de drogas en los Estados Unidos. Sí, ese es el # exacto. VEINTIDOS empresas de lobby. Se ha contratado a toneladas de miembros del personal del Congreso y altos funcionarios de WH para impulsar la agenda de Pfizer en DC. – Ver https://twitter.com/JordanSchachtel/status/1444661196792205316

(6) Los fundadores e investigadores de empresas farmacéuticas han sido reemplazados por fondos de inversión que buscan solo resultados económicos y ahora financian a #OMS y #EMA que deciden sobre vacunas – Ver https://twitter.com/CathVoicesITA/status/1448173045248581632?s=20 | En Italia hay 32000 médicos pagados por BigPharma – https://www.ogginotizie.eu/ogginotizie/in-rete-il-report-aifa-32000- médicos-pagados-por-empresas-farmacéuticas /

________________________________________________________________________________

3. LAS DROGAS EXPERIMENTALES NO SON VACUNAS EN SU SENTIDO

La Congregación para la Doctrina de la Fe, aunque no se expresa sobre la eficacia y seguridad de las llamadas vacunas, las define precisamente como vacunas, asumiendo que dan inmunidad y protegen contra el contagio activo y pasivo. Este elemento es desautorizado por las declaraciones que provienen de todas las autoridades sanitarias mundiales y de la OMS, según las cuales las personas vacunadas pueden infectarse y contagiarse e infectan de una manera más grave que los sujetos no vacunados (7) y las defensas inmunitarias se reducen drásticamente o incluso se anulan. Un estudio reciente confirma que el suero genético puede causar formas de inmunodeficiencia adquirida en los receptores (8).

Los medicamentos llamados vacunas, por lo tanto, no entran dentro de la definición oficial de vacuna a la que presumiblemente se refiere la Nota. De hecho, una vacuna se define como una preparación destinada a inducir la producción de anticuerpos protectores por parte del organismo, lo que le confiere una resistencia específica frente a una enfermedad infecciosa específica (viral, bacteriana, protozoaria). Esta definición ha sido modificada recientemente por la OMS, porque de lo contrario no podría haber incluido también medicamentos contra Covid, que no inducen la producción de anticuerpos protectores y no confieren resistencia específica contra la enfermedad infecciosa SarsCoV-2.

Además, mientras que los sueros de ARNm son peligrosos por las implicaciones que tienen a nivel genético, el suero de Astra Zeneca puede ser aún más nocivo, como demuestran estudios recientes (9).

4. PROPORCIONALIDAD ENTRE COSTOS Y BENEFICIOS DE LAS VACUNAS

Limitándose a una evaluación de la moralidad del uso de vacunas únicamente, la Congregación para la Doctrina de la Fe no toma en cuenta la proporcionalidad entre los supuestos beneficios del suero genético y los efectos secundarios adversos a corto y largo plazo.

A nivel mundial, el número de muertes y enfermedades graves tras la vacunación está aumentando exponencialmente (10) : estas vacunas han causado, en solo nueve meses, más muertes que todas las vacunas en los últimos treinta años (11).

________________________________________________________

(7) Consulte https://tv.gab.com/channel/white__rabbit/view/breaking-pfizer-scientists-your-covid- anticuerpos-615b96bcd7e866584941980f y https://www.lifesitenews.com/news/ontario-er- doctor- resigns -Vacunas-sobre-obligatorias-y-falsedades /> El médico de Ontario renuncia por las vacunas forzadas, dice que el 80% de los pacientes de urgencias con problemas misteriosos recibieron ambas inyecciones.

(8) Consulte https://twitter.com/alexgiudetti/status/1448528719673430016 https://theexpose.uk/2021/10/10/comparison-reports-proves-vaccinated-developing-ade/ > Una comparación de los informes oficiales del gobierno sugiere que Totalmente vacunados están desarrollando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

(10) Autopsias realizadas en Alemania sobre muertes después de la vacuna, según el estudio de patólogos, el 50% de las muertes después de la segunda dosis fueron causadas por la vacuna. – Ver https://corrierequotidiano.it/cronaca/morti-da-vaccino-patologi-il-50-dopo-la-seconda-dose/

(11) En solo 9 meses, los informes de muerte de las preparaciones de Covid-19 han alcanzado el 50% de TODAS las muertes posteriores a la vacuna administradas en 30 años en los EE. UU. – Ver https://infovax.substack.com/p/in-soli-9 – meses-los-informes-de – Consulte también https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D188F890

_______________________________________________________

No solo eso: en muchos estados , por ejemplo, Israel (12): el número de muertes después de la vacunación es ahora mayor que el número de muertes por Covid(13).

Habiendo establecido que los medicamentos vendidos como vacunas no brindan ningún beneficio significativo y por el contrario pueden causar un porcentaje muy alto de muerte o enfermedades graves (14) incluso en sujetos para los que Covid no representa una amenaza (15), no creo que exista proporcionalidad entre daño y los daños pueden considerarse beneficios válidos.

Esto conlleva, por tanto, la grave obligación moral de rechazar la inoculación, como posible y próxima causa de daño permanente (16) o muerte. En ausencia de beneficios, por lo tanto, no es necesario exponerse a los riesgos de la administración, sino por el contrario, es un deber rechazarlos categóricamente.

_________________________________________________________________________________________

(14) 155,501 reacciones anafilácticas reportadas al VAERS, con el 41% de los casos atribuidos a Pfizer – Ver https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446184707964739584?s=20 https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php ? TABLE = ON & GROUP1 = EDAD & EVENTS = ON & S YMPTOMSSMQ = 21 & VAX = COVID19 & STATE = NOTFR

(15)- Las tasas de miocarditis posteriores a la vacuna que se encuentran en los jóvenes estadounidenses (12-15 años) son 19 VECES más altas que los valores normales de fondo para estos grupos de edad. – Ver https://infovax.substack.com/p/i- tasas-de-miocarditis-post-vacuna | Consulte también https://www.sirillp.com/wp- content / uploads / 2021/10 / Letter-Regarding-Covid-19-Vaccine-Injuries-Dr-Patricia-Lee.pdf | Investigación: Las muertes entre los adolescentes varones han aumentado en un 63% en el Reino Unido desde que comenzaron a recibir la vacuna Covid-19 según los datos de la ONS. –

(16) En Turquía, el Dr. Fatih Erbakam, líder del partido Welfare, denuncia el nacimiento de niños con cola, 3 brazos, 4 piernas, tras la vacunación de los padres, contra Covid. – Ver https://www.lapekoranera.it/2021/10/08/turchia-vaccino-dott-fatih-erbakam-i-bambini-bascono- con-la-coda-con-3-braccia-e-4 – piernas-video /

(17) La vacuna COVID-19 se desarrolló utilizando una línea celular fetal. También lo fueron Tylenol, ibuprofeno … e ivermectina – Ver https://vajenda.substack.com/p/the-covid-19-vaccine-was-developed | Pfizer Whistleblower publica correos electrónicos que ocultan el uso de células fetales del público: consulte https://thecharliekirkshow.com/columnists/charlie-kirk/posts/pfizer-whistleblower-releases- emails-hiding-fetal-cell-use-from-public | Pfizer les dijo a los científicos que encubrieran el uso de tejidos fetales humanos abortados para fabricar vacunas, dice el denunciante: consulte https://greatgameindia.com/coverup-aborted-fetal-tissues-vaccines/

https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446120608970932231 | Impurezas relacionadas con el proceso en la vacuna ChAdOx1 nCov-19. – Ver https://www.researchsquare.com/article/rs-477964/v1 ___

__________________________________________________________________________________________

5. NUEVOS DATOS SOBRE LA PRESENCIA DE LÍNEAS CELULARES FETALES ABORTIVAS

Recientemente, ejecutivos de Pfizer han revelado que los sueros génicos de ARNm contienen material fetal abortivo no solo para la producción de la vacuna original, sino también para su replicación y producción a gran escala (17); y nada sugiere que otras compañías farmacéuticas sean una excepción.

Mons. Joseph Strickland (18) también se expresó en este sentido, invitando a los fieles a decir no :»No lo voy a hacer sólo porque tú lo mandas, en eso, quién sabe qué próxima locura sucederá «.

Esto hace que el uso de estas drogas sea absolutamente inmoral, así como es inmoral e inaceptable usar drogas que utilizan niños huérfanos para la experimentación (19).

6. EFECTOS SECUNDARIOS EN LAS MADRES EMBARAZADAS Y LOS NIÑOS LACTANTES

Otro aspecto a considerar es el peligro real de efectos secundarios graves en las madres embarazadas y, más grave aún, en los recién nacidos: en Estados Unidos hay 675 abortos en madres vacunadas y 521 recién nacidos que fallecieron en Reino Unido durante la lactancia (20). Tenemos en cuenta que no se ha activado la vigilancia activa para las llamadas vacunas Covid, sino solo la vigilancia pasiva, que obliga a los pacientes a reportar los casos adversos; esto significa que los datos de efectos adversos deben multiplicarse al menos diez veces.

7. COMPONENTES DE LAS VACUNAS

Me gustaría señalar que los componentes de los sueros genéticos todavía están cubiertos por secretos comerciales, aunque ya existen muchos estudios independientes que han analizado el contenido de las vacunas (21) ; Por lo tanto, aún no es posible evaluar completamente otros elementos críticos y su impacto a largo plazo, porque la experimentación en la población mundial solo terminará en 2023/2025 y no lo hará sabiendo cuáles son los efectos a nivel genético de la nueva tecnología adoptada (22).

________________________________________________________________________________________

(18) El obispo de EE. UU. Critica a Pfizer después de que los correos electrónicos mostraran que la compañía quería ocultar la conexión de Jab con el aborto. -Ocultar-jabs-conexión-al-aborto /

(19) Pfizer está acusado de experimentar con bebés huérfanos para probar su vacuna Covid-19. – Ver

(20) «Los CDC emiten una advertencia urgente recomendando encarecidamente la vacunación de las mujeres embarazadas», a pesar de no tener suficientes estudios, 675 abortos en madres vacunadas en los EE. UU., 521 en el Reino Unido, bebés que murieron durante la lactancia de madres vacunadas y Pfizer que llevará del estudio solo en el 2025: consulte https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1443701760833511426?s=20

(21) Ingredientes de la vacuna CoV-19 revelados: La microscopía electrónica de barrido y transmisión revela PEG, óxido de grafeno, acero inoxidable e incluso un parásito. – Ver https://www.databaseitalia.it/rivelati- ingredientes-de-vacunas-cov-19-microscopía-electrónica-de-barrido-y-transmisión-revela-óxido de grafeno-acero-inoxidable-y-también-a- parásito /

__________________________________________________

La presencia de grafeno en las dosis administradas, reportada por numerosos laboratorios que han analizado su contenido (23), sugiere que el uso forzado de las denominadas vacunas – a la vez que el boicot sistemático de tratamientos existentes y de probada eficacia (24) – sirve para rastrear el contactos a distancia de todos los humanos vacunados en todo el mundo, que estarán o ya están conectados al Internet de las cosas (25) mediante un enlace cuántico de frecuencias de microondas pulsadas de 2,4 GHz o más desde torres de telefonía móvil y satélites (26). Como prueba de que esta información no es fruto de las cavilaciones de algún teórico de la conspiración, sepa que la Unión Europea ha elegido dos proyectos dedicados a la innovación tecnológica como ganadores de un concurso: «Human Brain» y «Graphene». Los dos proyectos recibirán una financiación de 1.000 millones de euros cada uno durante los próximos diez años (27).

Confío en que Su Excelencia el Arzobispo Gómez se tomará en serio estas observaciones mías – que me ocupé de verificar en profundidad incluso con médicos católicos muy calificados (28) – junto con sus Hermanos de la Conferencia Episcopal Americana reunidos en Asamblea Plenaria del 15 al 18 Noviembre de 2021 en Baltimore, para que se revise y actualice la posición oficial de la Iglesia Católica en Estados Unidos sobre las llamadas vacunas.

____________________________

(22) Ver la entrevista a Jean-Bernard Fourtillan, profesor y experto en farmacología y toxicología:

(23)Dr. Mariano Amici, Grafeno y óxido de PEG en vacunas:

(24) El profesor Peter McCullough, pionero de la atención temprana, tiene una voz quebrada que evoca el abandono a la muerte de los pacientes ancianos. – Ver https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446240498029670405?s=20

(25) Foro Económico Mundial, estas son las 10 principales tendencias tecnológicas que darán forma a la próxima década, según McKinsey – Ver https://www.weforum.org/agenda/2021/10/technology-trends- 2021- mckinsey? Utm_source = twitter & utm_medium = social_scheduler & utm_term = Transformación + tecnológica & utm_content = 13/10/2021 + 11: 30

(26) Exclusivo: Patente de Pfizer aprobada para monitorear vacunas en todo el mundo – Cf.

(27) UE: El mayor premio a la excelencia en investigación para los proyectos «Graphene» y «Human Brain» – Ver https://www.isprambiente.gov.it/it/ Archivi / notizie-e-novita-normative / notizie- ispra / 2013 / 01 / eu-el-mayor-premio-de-excelencia-en-investigación-para-proyectos-grafeno-y-cerebro-humano | Graphene and Human Brain Project gana el premio a la excelencia en investigación más grande de la historia, mientras continúa la batalla por la financiación sostenida de la ciencia. – Véase https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_54

(28) Gobierno, Dr. Citro: «O son ignorantes o órdenes superiores querían a los muertos» – Ver https://stopcensura.online/dott-citro-contro-governo-o-sono-ignoranti-o-ordini-superiori- quería -los muertos /

_________________________________________

Asimismo, pido a Vuestra Eminencia, el Cardenal Ladaria, que proceda lo antes posible a la revisión de la Nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre

moralidad de algunas vacunas anti-Covid-19.

Me doy cuenta de que hoy puede ser extremadamente impopular tomar una posición en contra de las llamadas vacunas, pero como pastores del rebaño del Señor tenemos el deber de denunciar el horrible crimen que está ocurriendo, cuyo objetivo es crear miles de millones de enfermos crónicos y exterminar a millones y millones de personas, basado en la ideología infernal del Gran Restablecimiento formulada por el presidente del Foro Económico Mundial Klaus Schwab y avalada por instituciones y organizaciones de todo el mundo (29).

El silencio de tantos cardenales y obispos, junto con la inconcebible promoción de la campaña de vacunación por parte de la Santa Sede, representan una forma de complicidad sin precedentes que no puede durar más. Es necesario denunciar este escándalo, este crimen contra la humanidad, esta acción satánica contra Dios.

Cada día que pasa, miles de personas mueren o se ven afectadas en su salud por la ilusión de que las llamadas vacunas pueden garantizar una solución a la emergencia pandémica. La Iglesia Católica tiene el deber ante Dios y toda la humanidad de denunciar este terrible y horrible crimen con la máxima firmeza, dando indicaciones claras y oponiéndose a quienes, en nombre de una pseudociencia subordinada a los intereses de las empresas farmacéuticas y de la élite globalista, sólo tiene intenciones de muerte.

Cómo Joe Biden, quien también se define como un «católico», pudo imponer la vacunación a 28 millones de niños de 5 a 11 años (30), es absolutamente inconcebible, aunque solo sea por el riesgo prácticamente nulo de desarrollar la enfermedad del SARS-CoV-2.

La Santa Sede y las Conferencias Episcopales tienen el deber de expresar una firme condena al respecto, también en relación con los gravísimos efectos secundarios que pueden resultar de los niños inoculados con el suero del gen experimental (31).

Igualmente imperativa es una intervención de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, destinada a promover la excepción religiosa y revocar inmediatamente las prohibiciones impuestas al respecto por numerosos Ordinarios a sus sacerdotes. Asimismo, deben eliminarse todas las obligaciones de vacunación de los estudiantes de seminarios y comunidades religiosas, así como de las escuelas y universidades católicas. En cambio, deben darse indicaciones claras sobre los peligros asociados con la administración de la vacuna y las graves implicaciones morales que conlleva.

________________________________________________________________________________

(29) Escuche lo que dijo Bill Gates: https://twitter.com/ZombieBuster5/status/1444245496701272065

(30) Detalles de la Casa Blanca Plan para vacunar «rápidamente» a 28 millones de niños de 5 a 11 años – Ver https://www.zerohedge.com/ covid -19 / detalles-de-la-casa-blanca-plan-vacuna-rápida-28m-niños-5-11 años

(31) Robert W Malone: «Esto es simplemente una enfermedad. Y desgarrador, tanto literal como figuradamente. Esto debe terminar »- Consulte https://twitter.com/rwmalonemd/status/1450869124947578880?s=21

_________________________________________________

Estoy seguro de que querrán considerar la particular gravedad de este tema, la urgencia de una intervención iluminada y fiel a la enseñanza del Evangelio y la salus animarum que los pastores deben promover y defender.

En Christo Rege,

+ Carlo Maria Viganò, arzobispo

ex nuncio apostólico en los Estados Unidos de América

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc…

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte al nuevo canal VICENTE MONTESINOS: https://www.youtube.com/channel/UC_bDZK4g-aEBieZVoKRAwaA?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram desde donde te llegará información de todas nuestras publicaciones y datos exclusivos: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox ( https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

VK: vk.com/adoracionyliberacion

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

WEB: adoracionyliberacion.com

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

————————–

Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos:

– Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT

– P. Gabriel Amorth (exorcista): 100 oraciones contra el diablo: https://amzn.to/3bH7uE4

– P. Castellani: El Evangelio según San Juan: https://amzn.to/2NiLeqM

– Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp

– Laureano Benítez: Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Laureano Benítez: Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

– Roberto De Mattei: Concilio Vaticano II: https://amzn.to/3qGU5jB

– Taylor Marshall: Infiltración. El complot para destruir la Iglesia desde dentro. https://amzn.to/3ldWxNJ – Laureano Benítez: El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Laureano Benítez: La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– Coronavirus: como acabar sigilosamente con la humanidad: https://amzn.to/3eKULCu

– Jose Antonio Bielsa: Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad: https://amzn.to/2P56p0v