La Madre Miriam sitúa a Bergoglio como el líder del complot globalista para el control de la población a través de la vacuna covid

AyL Redacción

Agencias

La Madre Miriam ha situado a Jorge Mario Bergoglio como el líder de un complot globalista para el control de la población a través de las vacunas Covid.

Un vídeo que se ha hecho viral muestra la Madre Miriam hablando de la vacuna COVID-19 como parte de un programa de despoblación de las élites globalistas como Bill Gates y George Soros. En el video, ella explica cómo los globalistas están trabajando para matar a una gran franja de la población mundial a través de la vacunación masiva con el fin de dar paso a un “orden mundial único.”

El videoclip procede de su programa, Mother Miriam Live, anteriormente Heart to Heart with Mother Miriam, un programa de radio católico y podcast afiliado a Life Site News y a la red de radios católicas Station of the Cross. La religiosa ñade que los católicos deben estar dispuestos a resistir hasta el martirio.

“El grupo de globalistas -todos los involucrados en este nuevo reseteo, economía global, orden mundial único- todo eso, imponiendo el pinchazo, la vacuna COVID, que es un arma patológica para destruir nuestro cuerpo, eso es lo que es. Y si no lo has sentido, si has tomado la vacuna COVID y te sientes bien, eso está trabajando en tu cuerpo para destruirlo”, dijo la Madre Miriam.

“Lo que he recogido de todos los informes es que los George Soros del mundo, Bill Gates, todos los involucrados en este reinicio, por así decirlo, y el Santo Padre [el Papa Francisco] es su líder espiritual. No dudo en decirlo porque no estoy revelando nada que no haya salido en todas las noticias, en el Vaticano y en todos los sitios”.

La Madre Miriam continuó diciendo que “ellos quieren controlar la población mundial, tenernos completamente bajo su control. La población mundial es demasiado grande, por lo que esta vacuna COVID ha sido inventada para eliminarnos, para matar a un gran porcentaje de la población para que los que queden, tengan una esperanza razonable[…]de matar y controlar al resto de nosotros.”

“No creo que se haya escrito nunca una novela de terror así, pero es cierto, y lo creo al cien por cien, y creo que nuestro tiempo es limitado. Muy limitado ahora, para que este reino del mal, de la persecución, de la muerte, se apodere realmente de nosotros, porque como hemos escuchado de muchos, las fuerzas del mal, como anunció el presidente Biden en relación con sus propios pensamientos, se están impacientando”, explicó.

“Somos demasiado lentos en obedecer. Somos demasiado lentos para tragarnos sus falsas declaraciones. Somos demasiado lentos para obedecer sus dictados. Somos demasiado lentos y estamos frenando el reino del mal”.

“Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Necesitamos que nos encierren. Necesitamos ser silenciados. Y por eso os digo amados, que el mal se nos viene encima, se nos viene encima, pero creo que no tenemos mucho tiempo. Ni siquiera creo que sea dentro de unos meses, que vamos a experimentar lo que nunca hemos imaginado. Así que ahora es el momento. Ahora, hoy, es el día de la salvación”, concluyó Miriam.

