¡URGENTE! MENSAJE DE HOY DE MONSEÑOR VIGANÒ A LA GENTE DE TRIESTE ANTE SU VALIENTE RESISTENCIA

MENSAJE

Por el Arzobispo Mons. Carlo Maria Viganò

a la gente de Trieste

Queridos amigos, sigo con gran aprensión la protesta pacífica que los estibadores de Trieste han lanzado hace unos días, contra la regla ilegítima que obliga a todos los trabajadores a obtener un pase de salud, obtenible sometiéndose a la inoculación del suero genético experimental, o someterse a un tampón cada cuarenta y ocho horas.

Queridos amigos, habéis comprendido que la llamada vacuna está todavía en fase experimental; que se desconocen los efectos a largo plazo. Desde hace semanas se producen cada vez más reacciones adversas y muertes, que la Autoridad Sanitaria -con la complicidad de los medios de comunicación- trata de ocultar categorizándolas como enfermedades súbitas. Todos somos conejillos de indias, objeto de experimentación masiva que imponen las empresas farmacéuticas a sus servidores en las instituciones. También sabéis que la vacuna no garantiza ninguna inmunidad, no protege contra infectar o ser infectado. Y ustedes saben que los hisopos también tienen una confiabilidad mínima, porque no fueron diseñados para usarse con fines de diagnóstico.

Sin embargo, un empleado no puede trabajar, no puede recibir un salario, ni tener baja por enfermedad y baja por maternidad, si no accede a sufrir este vil chantaje, con el que se ve obligado a vacunarse o demostrar que no se ha contagiado de un virus que ningún laboratorio – repito: nadie – ha aislado todavía, sino que solo ha secuenciado. Y desafío a cualquiera a que demuestre lo contrario.

La violación de las libertades naturales, los derechos civiles y constitucionales, el derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica se ha convertido en un instrumento de coacción y chantaje por parte de una autoridad civil que ya no protege la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino bajo el pretexto de psicopandemia quiere esclavizarlos. Esclavos para controlar, supervisar, de los cuales rastrear cada movimiento, cada compra, cada transacción, cada actividad. Y no se sorprenda: todo lo que están haciendo en estos meses, y lo que harán en los próximos meses si nadie los detiene, quedó claramente establecido. Desde el uso de la emergencia pandémica para imponer nuevas formas de control, hasta el uso de la emergencia ecológica para evitar que usemos el automóvil, compremos ciertos productos, usemos electricidad o gas.

En sus proyectos, quieren destruir nuestro mundo, nuestra cultura, nuestra religión, nuestra forma de vivir, de trabajar, de relacionarnos. Debemos convertirnos en autómatas sin juicio crítico, clientes de sus multinacionales, esclavos mal pagados de sus empresas, sin derechos, sin protección, sin seguridad social y sin libertad.

Algunos de ustedes, especialmente entre los que se han sumado recientemente a esta protesta, pensarán que lo que les digo son teoremas de conspiración. Algunos piensan ingenuamente que esta pandemia , cuyas muertes han sido causadas casi en su totalidad por la prohibición de seguir protocolos efectivos, solo ha sido mal manejada, por personas incompetentes o sin experiencia. Pero no es así. Quienes hablan del descenso de infectados y la ausencia de pases verdes en los países del norte de Europa ignoran que, en unos meses, en Dinamarca ,el DNI digital con el que se registrará a todo ciudadano con cédula de identidad, pasaporte, código fiscal, será obligatorio, como tarjeta sanitaria, con estado de vacunación y cuenta bancaria. Y si no ha habido cierres y toque de queda; si las máscaras no se han hecho obligatorias, es solo porque esos países ya están perfectamente globalizados, adoctrinados en la ideología del Gran Reinicio , listos para que se les inserte el microchip subcutáneo. En Suecia, el microchip ya está activo de forma voluntaria y se utiliza para abrir la puerta de entrada o arrancar el coche. En los países del Norte, las compras online, el uso de riders , los pagos electrónicos ya son una realidad desde hace algún tiempo. Pero aquí no: hasta febrero del año pasado, quienes querían una pizza la pedían fuera de casa, sin necesidad de utilizar una aplicación.

Por eso en Italia, España, Portugal y en general en todos los países de tradición católica – los países que algunos consideran atrasados ​​- se tuvo que utilizar la emergencia pandémica: tenía que servir para obligarnos a cancelar nuestro modo de vida – un forma de vida humana, compuesta de relaciones interpersonales, saludos, abrazos, conversaciones e intercambios de ideas, reemplazándola por el uso de la tecnología, el internet de las cosas, la aplicación impersonal que registra lo que compramos, cuándo, dónde, a qué precio y con que tipo de pago. Quieren saber qué escribimos en las redes sociales, qué decimos en casa con Alexa y Google, qué nos gusta leer en Kindle, qué películas vemos en Netflix y qué música escuchamos con Spotify. Saben adónde vamos porque el auto, el celular, el reloj, el iPad e incluso el bolso y la ropa tienen conexión a la red. Quieren saber su frecuencia cardíaca, su presión arterial, su nivel de azúcar en la sangre y, por supuesto, cuántas y qué vacunas ha recibido o necesita. También quieren controlar sus ciclos reproductivos, decidiendo si puede ser fértil y cuándo. Saben cuánto gana, cuánto gasta, cómo lo gasta, con quién se reúne, en qué vehículos viaja.

En Italia, esto está sucediendo más lentamente que en otros lugares. Gracias a Dios, hay personas como tú y como muchos otros ciudadanos que han entendido que la vacunación es un pretexto para ponerte una correa permanentemente, obligándote a hacer lo que no quieres solo porque de lo contrario no puedes trabajar, viajar, comer.

No les importa infringir la ley. No les importa quebrantar impunemente la Constitución y mucho menos la ley de Dios, no temen a nadie más que a sus amos. La clase política – toda la clase política actual, desde la mayoría hasta la oposición – está completamente subordinada a un poder tiránico que manda a los gobiernos, las finanzas, la salud, los medios de comunicación, las grandes empresas, la policía, el poder judicial. Y la Jerarquía eclesiástica no es una excepción, también subordinada al Nuevo Orden Mundial.

Esta protesta suya, queridos amigos, es mucho más importante de lo que parece. Porque te estás manifestando no solo contra un cobarde chantaje, con el que tienes que elegir entre el salario o el uso de un pase; sino contra toda una ideología, contra un poder tiránico sin rostro que busca imponerse definitivamente, que cuenta con el apoyo incondicional de los medios de comunicación y la política. Un poder que nunca nadie ha elegido, y que precisamente por eso no considera necesario ni el voto democrático ni el papel de los representantes del pueblo, pues ya los ha comprado y chantajeado.

Esta mañana te sacaron de las entradas del puerto con bocas de incendio, gases lacrimógenos y porras. Medios por los que se dispersa a criminales violentos; para familias pacíficas y trabajadores honestos que ven en peligro su salario y su libertad. Has sido acusado por policías y carabinieri que son los primeros en experimentar el absurdo del paso verde , ya que algunos de ellos no lo tienen. Espero que su respuesta pacífica y serena les lleve a pensar en lo que están haciendo, en la traición a la Constitución sobre la que han jurado, en los tiranos a los que obedecen.

Les insto a no ceder a la violencia, pero igualmente a no dejarse intimidar por los gobernantes designados por los bancos y las empresas farmacéuticas, porque su poder dura mientras haya quienes se dejen atemorizar, quienes obedezcan, quienes inclinen la cabeza y aguanten en silencio. Si cada uno de ustedes, firme y pacíficamente, logra resistir esta opresión intolerable, esta farsa grotesca colapsará inexorablemente, y con ella los extras y extras que la apoyan. La resistencia a una autoridad que abusa de su poder contra el propósito para el que fue constituida no sólo es legítima, sino obligatoria; cuán necesaria era la lucha contra el totalitarismo y contra todas las formas de dictadura.

Y recuerden que todos ustedes son cristianos, que sus padres y madres les han transmitido una Fe y valores que han permitido que nuestra amada Patria sea un faro de civilización, cultura, arte, negocios… Aquellos que lucharon dando su vida por Italia, para defender su soberanía e independencia, te miran desde el cielo y esperan igual orgullo, igual valor, igual honor. Recuerde a su obispo Mons. Antonio Santin, quien se enfrentó a los fascistas, los nazis y los comunistas. Defendemos nuestra identidad, nuestra religión, nuestros valores, nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestro trabajo, nuestro hogar.

Y les ruego: no cedan a las provocaciones de quienes solo buscan el pretexto para transformar esta nación en un régimen subordinado a la masonería, el Grupo Bilderberg, el Club de Roma, la Trilateral, el Foro Económico Mundial, la OMS y todos estos conspiradores, sin nombre y sin rostro.

Tu arma, un arma terrible y muy poderosa, debe ser el Santo Rosario. Invoca a la Santísima Virgen, reza junto a tus seres queridos, tus hijos y tus hermanos; ¡Toma la corona bendita! Juntos pedimos a María Madre y Reina del Monte Grisa y a la Madonna della Salute venerada en Santa Maria Maggiore, que ayuden a nuestra Italia, la protejan, la liberen. Ore con fe, y será ella quien derrotará y acabará inexorablemente con nuestro adversario.

Los bendigo a todos, asegurándoles mi oración y pidiéndoles, rogándoles que pongan todas sus esperanzas en la Santísima Virgen, Nuestra Señora, Nuestra Madre, Auxiliadora de los cristianos.

¡Viva María! ¡Viva Cristo Rey!

Carlo Maria Viganò, arzobispo

18 de octubre de 2021

San Lucas Evangelista

AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

https://ayl.tv/cuenta-de-membresia/tipos-de-suscripcion/

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc…

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte al nuevo canal VICENTE MONTESINOS: https://www.youtube.com/channel/UC_bDZK4g-aEBieZVoKRAwaA?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram desde donde te llegará información de todas nuestras publicaciones y datos exclusivos: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox (https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html)

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

➡️ FACEBOOK: https://www.facebook.com/adoracionliberacion/

➡️ TWITER: https://twitter.com/adoralibera

➡️ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adoracionliberacion/

➡️ DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

➡️WEB: adoracionyliberacion.com

➡️ E-MAIL CONTACTO: info@ayl.tv

➡️ E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

————————–

Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos:

– Jorge Alverto Vásquez: San Agustín y el final apocalíptico del milenio: https://amzn.to/3ko8U9X

– Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT

– P. Gabriel Amorth (exorcista): 100 oraciones contra el diablo: https://amzn.to/3bH7uE4

– P. Castellani: El Apokalipsys: https://amzn.to/2OYiLH7

– P. Castellani: El Evangelio según San Juan: https://amzn.to/2NiLeqM

– Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp

– Aprender Latín Eclesiástico: https://amzn.to/3r7kMhI

– Laureano Benítez: Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Laureano Benítez: Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

– Mauricio Ozaeta: Quinto Reino: https://amzn.to/3tuNPxg

– Taylor Marshall: Infiltración. El complot para destruir la Iglesia desde dentro. https://amzn.to/3ldWxNJ

– Laureano Benítez: El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Laureano Benítez: La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– Coronavirus: como acabar sigilosamente con la humanidad: https://amzn.to/3eKULCu

– Jose Antonio Bielsa: Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad: https://amzn.to/2P56p0v

– Marco Tosatti: Neovatican Gallery (inglés): https://amzn.to/3fTnANA

– Japón a la luz de la Evangelización (Antonio Peña): https://amzn.to/3wCdmXd

– La casa de Palma (Antonio Peña): https://amzn.to/2TEhM1h