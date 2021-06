VACUNAS, «LA MARCA», EL MIEDO, EL PLAN… RESUMIENDO. Por el Prof. Damián Galerón

el •

Damián Galerón

Historiador y Teólogo

“Es más fácil engañar a una persona que, convencerla de que la están engañando”

(Mark Twain)

RESUMIENDO.-

• Las actuales vacunas (Pfizer, Moderna, Jhonson, Astrazaneca, Spunik y otras), son la preparación para que el cuerpo pueda recibir el llamado “micro chip” anunciado en el libro del Apocalipsis (capítulo 13,vers.16-17); de esta forma, quedaremos sujetos irreversiblemente a la llamada “marca de la Bestia”.

• Esta “marca”, igualmente será inoculada a través de una inyección (vacuna), y quien la reciba, su muerte es inevitable en un plazo muy breve de tiempo, pero bajo los efectos de un sufrimiento terrible. El Apocalipsis utiliza como referencia la picadura de un escorpión. Personalmente he padecido la picadura de un escorpión y, puedo manifestar que es un dolor insoportable el efecto provocado por el veneno de un alacrán.

• No es una sola vacuna la que están poniendo, sino varias dosis y, cada dosis o vacuna, contiene determinados líquidos metálicos y químicos, los cuales, van preparando al cuerpo hasta tenerlo moldeado, con el objetivo de implantar el citado “microchip”; quienes no lo resistan morirán.

• El objetivo que se esconde detrás de esto, es eliminar la naturaleza espiritual del hombre, de manera que, este componente químico introducido a través de las vacunas en el organismo de las personas, irá modificando en poco tiempo el comportamiento de las personas, e iremos observando otra forma de pensar, de actuar, eliminando incluso el libre albedrío que Dios ha concedido al hombre.

• Todas esas vacunas, TIENEN RESTOS DE TEJIDO PULMONAR DE BEBÉS ABORTADOS DENOMINADO MCR.

• Este contenido químico que ha sido realizado y llevado a cabo por una élite mundial satánica, es un intento de hacer ellos por su cuenta, una nueva creación del ser humano; es un intento de imitar a Dios, pero creando seres humanos sin voluntad, verdaderos zombis sin alma. A los que se las pongan se les irá resquebrajando su salud, bajaran todas sus defensas y estarán más expuestos a todo tipo de contagios.

• Por esa razón, los medios de comunicación insisten en el miedo, principalmente a través de la televisión; el objetivo consiste en que todos pidan la vacuna, pensando que es la solución a la enfermedad, cuando en realidad, es la puerta que les abre el camino a una muerte segura.

• Nunca se ha visto que una vacuna sea obligatoria. Esto hace suponer que hay un plan oculto que es silenciado por los grandes medios de comunicación, todos ellos en poder de una élite mundial, los cuales tienen como objetivo eliminar a más del 50 % de la humanidad en los próximos tres años.

• El miedo a la muerte, el miedo a ser contagiados por otros, el miedo a la enfermedad, hace que las personas entren en pánico debido a ese miedo; el resultado se traduce en un comportamiento social de sospecha de unos hacia otros; ese miedo les lleva a no escuchar a nadie, no investigan, no quieren escuchar la verdad; el resultado son masas de personas histéricas que buscan con ansiedad la vacuna al precio que sea, sin darse cuenta que al DEJARSE INOCULAR INOCENTEMENTE POR UNA VACUNA QUE NO TIENE NINGUNA GARANTÍA, van todos colectivamente hacia la muerte.

• Las grandes Industrias Químicas que han creado este veneno en forma de vacuna, ya han dicho claramente que no se hacen responsables de nada.

AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

https://ayl.tv/cuenta-de-membresia/tipos-de-suscripcion/

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos:

– Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT

– P. Gabriel Amorth (exorcista): 100 oraciones contra el diablo: https://amzn.to/3bH7uE4

– P. Castellani: El Apokalipsys: https://amzn.to/2OYiLH7

– P. Castellani: El Evangelio según San Juan: https://amzn.to/2NiLeqM

– Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp

– Aprender Latín Eclesiástico: https://amzn.to/3r7kMhI

– Laureano Benítez: Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Laureano Benítez: Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

– Mauricio Ozaeta: Quinto Reino: https://amzn.to/3tuNPxg

– Roberto De Mattei: Concilio Vaticano II: https://amzn.to/3qGU5jB

– Taylor Marshall: Infiltración. El complot para destruir la Iglesia desde dentro. https://amzn.to/3ldWxNJ

– Laureano Benítez: El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Laureano Benítez: La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– Coronavirus: como acabar sigilosamente con la humanidad: https://amzn.to/3eKULCu

– Jose Antonio Bielsa: Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad: https://amzn.to/2P56p0v

– Marco Tosatti: Neovatican Gallery (inglés): https://amzn.to/3fTnANA

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc…

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox (https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html)

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

➡️GAB: https://gab.com/ADORACIONyLIBERACION

➡️ PARLER: https://parler.com/profile/Adoracionyliberacion

➡️VK: vk.com/adoracionyliberacion

➡️DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

➡️WEB: adoracionyliberacion.com

➡️ E-MAIL CONTACTO: info@ayl.tv

➡️ E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí: https://ayl.tv/cuenta-de-membresia/tipos-de-suscripcion/

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Categorías:BLOG DE DAMIÁN GALERÓN, COLABORADORES, DAMIAN GALERÓN