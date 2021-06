TRISAGIO A LA SANTISIMA TRINIDAD – Texto completo para rezar y acceso al vídeo para seguirlo

el •

Bendita sea la Santa e indivisible Trinidad, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

V. Abrid, Señor mis labios.

R. Y mi voz pronunciará vuestra alabanza.

V. Dios mío, mi defensa te encomiendo.

R. Señor, a mi socorro acude presto.

Gloria sea dada al Padre, Gloria al eterno Hijo, Gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

Acto de Contrición

Amorososìsimo Dios, uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien creo, en quien espero, a quien amo con todo mi corazón, cuerpo y alma, sentidos y potencias, y por ser vos mi Padre, mi señor y mi Dios infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas, me pesa, Trinidad Misericordiosa, me pesa, trinidad amabilísima, me pesa Trinidad Santísima, de haberos ofendido sólo por ser vos quien sois: propongo y os doy palabra de nunca mas ofenderos, y de morir antes que pecar; espero en vuestra suma bondad y misericordia infinita que me habéis de perdonar todos mis pecados y me daréis gracia para perseverar en un verdadero amor y cordialísima devoción de vuestra siempre amabilísima Trinidad. Amén.

Himno

Ya se aparta el sol ardiente

Tu, luz perenne. Unidad

Danos un amor ferviente,

Santísima Trinidad.

En la aurora te alabamos

Y en la tarde ¡oh sumo bien!

Confiados esperamos

Que allá en el cielo también.

Al Padre, al Hijo, y al

Santo Espíritu, con fervor

Demos en piadoso canto

Gloria, alabanza y honor.

Amén.

Ahora en su rosario, en el primer misterio rezar Padre Nuestro y Gloria, decir en las 9 nueve perlas siguientes:

“Santo, Santo, Santo eres en verdad Señor Dios de los Ejércitos, Rey del Universo, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de Tu Gloria. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo.

Y el coro responde:

“Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.”

Y al terminar las 9 veces se dice:

“Por infinitos siglos de los siglos. Amén”

Hacer lo mismo en el segundo y tercer misterio, hasta completar 27 veces Santo, Santo, Santo……….

Antifonía

A Tì, Dios Padre ingénito; a Tî Hijo unigénito; a Tî, Espíritu Santo paráclito, santa e indivisible Trinidad de todo corazón te confesamos, alabamos y bendecimos: a Tì se dé Gloria por los siglos de los siglos.

V. Adoremos al Dios de las alturas.

R. Alabémosle en la tierra todas sus criaturas.

Oración

Amabilísimo Señor, Dios Uno y Trino, dadnos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la comunicación de Vos para que en tiempo y eternidad os amemos y glorifiquemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una deidad, por infinitos siglos de los siglos. Amén.

Gozos a la Santísma Trinidad

Dios Uno y Trino, a quien tanto

Arcángeles. Querubines,

Angeles y Serafines

Dicen: Santo, Santo, Santo.

Santísima Trinidad,

Una esencia soberana,

De donde en raudales mana

La Divina Caridad,

De tu inmensa majestad

Ante el trono sacrosanto.

Angeles y Serafines,

Arcángeles y querubines

Dicen Santo, Santo, Santo.

Oh misteriosa deidad

De una esencia y tres personas,

Pues que piadosa perdonas,

Nuestra miseria y maldad,

Oye con benignidad

Este fervoroso canto.

Angeles y Serafines,………….

El Trisagio que Isaías

Escribió con tanto celo,

Lo cantan siempre en el cielo

Angélicas jerarquías;

Tan piadosas melodías

Son de las almas encanto.

Angeles y Serafines,…………….

Este Trisagio glorioso

Voz del coro Celestial

Contra el poder infernal

Es auxilio poderoso,

Y en este mar proceloso,

Puerto en que cesa el quebranto.

Angeles y serafines,…………

De la muerte repentina

Del rayo exterminador,

De la peste y del temblor,

Libra esta oración divina;

Ella la mente ilumina

Y disipa nuestro llanto.

Angeles y Serafines,…………….

Es el iris que se ostenta

Precursor de la bonanza

Es áncora de esperanza

En la desecha tormenta,

Es la brújula que orienta

Al tender la noche el manto.

Angeles y Serafines,……………..

Es escudo soberano

De la divina justicia,

Con que de infernal malicia

Triunfa el devoto cristiano,

Y hace que el dragón tirano

Huya con terror y espanto.

Angeles y Serafines,……………….

——————

