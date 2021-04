URGENTE: MONSEÑOR VIGANO ESCRIBE SOBRE LA «V CONFERENCIA VATICANA». EL NO VA MÁS DE LA APOSTASÍA DE BERGOGLIO. CARTA EN ESPAÑOL, INGLÉS E ITALIANO. VIDEO COMENTARIO. ACCESO A LOS ENLACES OFICIALES.

el •

Vicente Montesinos

Director de Adoración y Liberación

Si hoy mismo les presentábamos en AYL.TV (ya que hemos de publicarlo en nuestra plataforma propia, único lugar donde podemos, y para el que te pedimos ayuda para seguir) un vídeo en el cual dábamos cuenta del NO VA MÁS DE BERGOGLIO, que impide a cualquiera que lo siga, de forma irremediable, llamarse católico; MONSEÑOR CARLO MARIA VIGANÒ también nos ha hecho llegar a Adoración y Liberación una importantísima publicación sobre el asunto, que coincide plenamente con la explicación que les hemos dado; de lo cual nos alegramos, teniendo como tenemos, en Monseñor Viganò, una luz para la sana doctrina.

Como saben, les hablamos del terrible evento organizado por Bergoglio en el Vaticano, y que él mismo clausurará con su presencia.

EL EVENTO ORGANIZADO POR BERGOGLIO EN EL VATICANO PARA DAR LA «CURA» A LA SALUD FÍSICA Y MENTAL, QUE LLEVA COMO PONENTES A LA SATÁNICA CHELSEA CLINTON, AL GURÚ DE LA NEW AGE Y LA RE-ENCARNACIÓN DEEPAK CHOPRA, AL TREMENDO ANTHONY FAUCI, JEFE DE PLANIFICACIÓN DE LA «PLANDEMIA» EN EEUU, Y A LOS DIRECTORES DE LAS FARMACEUTICAS DE LAS «VACUNAS» DE PFIZER Y MODERNA, DA LA ESTOCADA DEFINITIVA A QUIENES AÚN SOSTENÍAN DE FORMA INCREIBLE QUE EL ARGENTINO ES UN PAPA, QUE NO VA CONTRA CRISTO, Y QUE HAY QUE SEGUIRLE, AUNQUE SEA HASTA LAS MISMAS PUERTAS DEL INFIERNO.

Les dejamos a continuación la traducción de la carta escrita por MONSEÑOR CARLO MARIA VIGANÒ en español; y a continuación, sus propios originales en inglés e italiano.

Abajo les dejamos también enlace al vídeo sobre el asunto grabado hoy por Vicente Montesinos, NO VA MÁS. SI SIGUES A BERGOGLIO NO ERES CATÓLICO. DIFUNDE ESTA ENTRADA A TODOS, PERO SOBRE TODO A LOS SACERDOTES. ES UN HISTÓRICO Y DEFINITIVO DESCARO EL DEL FALSO PROFETA.

Y LES DEJAMOS ABAJO TAMBIÉN ACCESO A TODOS LOS ENLACES A LAS WEBS OFICIALES DEL EVENTO, PARA QUE USTEDES PUEDAN COMPROBAR TODO LO QUE LES DECIMOS.

¡Santa Lectura y visionado!

DECLARACIÓN del Arzobispo Carlo Maria Viganò

con respecto a la

«Quinta Conferencia Internacional del Vaticano»

Del 6 al 8 de mayo de 2021 tendrá lugar la quinta Conferencia Internacional del Vaticano, titulada Exploring the Mind, Body & Soul. Únete para prevenir y unir para curar. Una iniciativa mundial de atención de la salud: cómo la innovación y los nuevos sistemas de entrega mejoran la salud humana. El evento está organizado por el Consejo Pontificio para la Cultura, la Fundación Cura, la Fundación Ciencia y Fe y Stem for Life.

Michael Haynes de LifeSiteNews ha informado sobre los temas a tratar y los participantes, incluido el infame Anthony Fauci, cuyos escandalosos conflictos de intereses no le impidieron hacerse cargo de la gestión de la pandemia en los Estados Unidos; Chelsea Clinton, seguidora de la Iglesia de Satanás y firme defensora del aborto; el gurú de la Nueva Era Deepak Chopra; Dame Jane Goodall, ecologista y experta en chimpancés; los directores ejecutivos de Pfizer y Moderna; representantes de Big Tech; y toda una serie de abortistas, malthusianos y globalistas conocidos por el público en general. La conferencia ha reclutado a cinco periodistas prominentes para ser moderadores, que son exclusivamente de medios de comunicación de izquierda como CNN, MSNBC, CBS y Forbes.

Esta Conferencia , junto con el Consejo para el Capitalismo Inclusivo de Lynn Forester de Rothschild, el Pacto Mundial sobre educación y el Panteón Interreligioso que se celebrará en junio en Astana, Kazajistán, es la enésima y escandalosa confirmación de una inquietante salida de la jerarquía actual, y en particular de sus más altos miembros romanos, de la ortodoxia católica. La Santa Sede ha renunciado deliberadamente a la misión sobrenatural de la Iglesia, convirtiéndose en el siervo del Nuevo Orden Mundial y del globalismo masónico en un contra-magisterio anticristiano. Los mismos Dicasterios Romanos, ocupados por personas ideológicamente alineadas con Jorge Mario Bergoglio y protegidos y promovidos por él, ahora continúan sin restricciones en su implacable obra de demolición de la Fe, la Moral, la disciplina eclesiástica y la vida monástica y religiosa, en un esfuerzo tan ambicioso como sin precedentes para transformar a la Novia de Cristo en una asociación filantrópica esclavizada por los Poderes Fuertes. El resultado es la super-imposición sobre la verdadera Iglesia de una secta de modernistas heréticos y depravados que están decididos a legitimar el adulterio, la sodomía, el aborto, la eutanasia, la idolatría y cualquier perversión del intelecto y la voluntad. La verdadera Iglesia es ahora eclipsada, negada y desacreditada por sus propios pastores, traicionada incluso por quien ocupa el trono más alto.

El hecho de que la iglesia profunda haya logrado elegir a su propio miembro para llevar a cabo este plan infernal de acuerdo con el estado profundo ya no es una mera sospecha, sino un fenómeno sobre el que ahora es esencial hacer preguntas y arrojar luz. La sumisión de la Cathedra veritatis a los intereses de la élite masónica se manifiesta en todas sus pruebas, en el silencio ensordecedor de los Pastores Sagrados y en el desconcierto del pueblo de Dios, que ha sido abandonado a su suerte.

Otra demostración de esta libido servilendi degenerada del Vaticano hacia la ideología globalista es la elección de los oradores para dar testimonios y conferencias: partidarios del aborto, del uso de material fetal en la investigación, del declive demográfico, de la agenda LGBT pan-sexual, y por último, pero no menos importante, de la narrativa de Covid y las llamadas vacunas. El cardenal Ravasi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, es sin duda uno de los principales representantes de la iglesia profunda y del progresismo modernista, así como un defensor del diálogo con la infame secta masónica y promotor del famoso Patio de los Gentiles. Por lo tanto, con su opinión lo que se incluye entre los organizadores del evento es la Fundación Stem for Life, que orgullosamente se define a sí misma como «una organización no sectaria, no partidista y exenta de impuestos enfocada en crear un movimiento para acelerar el desarrollo de terapias celulares».

En una inspección más detallada, el sectarismo y el partidismo de la Conferencia Vaticana se hacen evidentes por el tema que aborda, las conclusiones que busca sacar, sus participantes y sus patrocinadores. Incluso la imagen elegida para promover la Conferencia es extremadamente elocuente: un primer plano del fresco de la Creación de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina, en el que la mano de Dios Padre tiende la mano de Adán, pero con ambas manos cubiertas por guantes quirúrgicos desechables, recordando las regulaciones de la nueva «liturgia sanitaria» e dando a entender que incluso el Señor mismo podría propagar el virus.

En esta representación sacrílega, el orden de la Creación se subvierte en anti-creación terapéutica, en la que el hombre se salva a sí mismo y se convierte en el autor loco de su propia salud «redención». En lugar del lavado purificador del bautismo, la religión Covid propone la vacuna, portadora de discapacidades y muerte, como único medio de salvación. En lugar de Fe en la Revelación de Dios, encontramos superstición y el consentimiento irracional a preceptos que no tienen nada científico sobre ellos, con ritos y liturgias que imitan la verdadera Religión en una parodia sacrílega.

Esta elección de imágenes tiene un sentido aberrante y blasfemo, porque utiliza una imagen bien conocida y evocadora para insinuar y promover una narrativa falsa y tendenciosa que dice que en presencia de una gripe estacional, cuyo virus todavía no ha sido aislado según los postulados de Koch y que puede curarse eficazmente utilizando los tratamientos existentes, es necesario administrar vacunas que se admiten como ineficaces y que todavía están en la fase de experimentación, con efectos secundarios desconocidos, y cuyos productores han obtenido un escudo criminal de inmunidad para su distribución. Las víctimas inmiladas en el altar de la salud Moloch, de niños desmembrados en el tercer mes de embarazo con el fin de producir el suero genético a las miles de personas que han sido asesinadas o mutiladas, no detienen la máquina infernal de Big Pharma, y es de temer que habrá un resurgimiento del fenómeno en los próximos meses.

Cabe preguntarse si el celo de Bergoglio por la difusión del suero genético no está motivado también por bajas razones económicas, como compensación por las pérdidas sufridas por el Vaticano y las Diócesis tras el cierre y el desplome de la asistencia de los fieles a la misa y los sacramentos. Por otra parte, si el silencio de Roma sobre la violación de los derechos humanos y religiosos en China ha sido pagado por la dictadura de Pekín con sustanciosas prebendas, nada impide que se reproduzca este esquema a gran escala a cambio de la promoción de las vacunas por parte del Vaticano.

Evidentemente, la Conferencia se cuidará mucho de no mencionar ni siquiera indirectamente la enseñanza perenne del Magisterio sobre cuestiones morales y doctrinales de la mayor importancia. Por el contrario, la alabanza aduladora de la mentalidad mundana y de la ideología imperante será la única voz, junto con el amorfo repertorio ecuménico inspirado en la Nueva Era.

Observo que, en 2003, el mismo Consejo Pontificio para la Cultura condenó la meditación del yoga y, en general, el pensamiento de la Nueva Era como incompatible con la fe católica.

Según el documento del Vaticano, el pensamiento de la Nueva Era “comparte con una serie de grupos internacionalmente influyentes el objetivo de sustituir o trascender las religiones particulares con el fin de crear un espacio para una religión universal que pueda unir a la humanidad”. En estrecha relación con esto, hay un esfuerzo muy concertado por parte de muchas instituciones para inventar una Ética Global, un marco ético que refleje la naturaleza global de la cultura, la economía y la política contemporáneas. Además, la politización de las cuestiones ecológicas tiñe ciertamente toda la cuestión de la hipótesis Gaia o del culto a la madre tierra” (2.5). Ni que decir tiene que las ceremonias paganas con las que se profanó la Basílica de San Pedro en honor al ídolo-pachamama encajan perfectamente en esa “politización de las cuestiones ecológicas” denunciada por el documento vaticano de 2003, y que hoy, en cambio, es promovida sine glossa por el llamado magisterio bergogliano, a partir de Laudato Sì y Fratelli Tutti.

En La Salette, la Virgen nos advirtió: “Roma perderá la Fe y se convertirá en la sede del Anticristo”. No será la Santa Iglesia, indefectible por las promesas de Cristo, la que perderá la Fe: será la secta que ocupa la Sede del Santísimo Pedro y que hoy vemos propagar el antievangelio del Nuevo Orden Mundial. Ya no es posible callar, porque hoy nuestro silencio nos haría cómplices de los enemigos de Dios y del género humano. Millones de fieles están asqueados por los innumerables escándalos de los Pastores, por la traición a su misión, por la deserción de aquellos que por el Orden Sagrado están llamados a dar testimonio del Santo Evangelio y no a apoyar la implantación del reino del Anticristo.

Ruego a mis Hermanos en el Episcopado, a los sacerdotes, a los religiosos y, de modo particular, a los fieles laicos que se ven traicionados por la Jerarquía, que levanten su voz para expresar con espíritu de verdadera obediencia a Nuestro Señor, Cabeza del Cuerpo Místico, una denuncia firme y valiente de esta apostasía y de sus autores. Invito a todos a rezar para que la Divina Majestad se compadezca e intervenga en nuestra ayuda. Que la Santísima Virgen, terribilis ut castrorum acies ordinata, interceda ante el Trono de Dios, compensando con sus méritos la indignidad de sus hijos que la invocan con el glorioso título de Auxilium Christianorum.

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo

20 de abril de 2021

ACCESO AL VÍDEO COMENTARIO DE VICENTE MONTESINOS





ACCESO A TODOS LOS ENLACES A LAS WEBS OFICIALES DEL EVENTO, PARA QUE

USTEDES PUEDAN COMPROBAR TODO LO QUE LES DECIMOS

https://www.prnewswire.com/news/the-cura-foundation/

https://www.prnewswire.com/news-releases/the-vaticans-pontifical-council-for-culture-and-the-cura-foundation-unite-to-prevent-301270140.html

