Bergoglio… ¿»Dios se hizo pecado»? La diferencia entre la misericordia divina y la «misericorditis»

el •

ANDREA CIONCI

(Libero Quotidiano)

«Dios se hizo pecado, se contaminó con nuestra humanidad», afirmó Francisco con convicción desde la ventana del palacio apostólico durante el Ángelus en febrero y, justo en ese momento, una repentina ráfaga de viento levantó la tela con el escudo papal que cubría.

Eesa frase sobre la «contaminación» de Dios ha provocado la protesta de algunos comentaristas católicos que precisan cómo debe interpretarse adecuadamente la frase de San Pablo en la Segunda Carta a los Corintios. Los padres dominicos explican que “esto significa que Dios trató a Jesucristo como si fuera el mayor pecador de este mundo, de hecho como si hubiera cometido todos los pecados de los hombres. Esta expresión de san Pablo es particularmente poderosa y es un recordatorio de que Cristo logró una perfecta expiación o satisfacción por nuestros pecados: se llama satisfacción vicaria, es decir, realizada en nuestro lugar ”.

Durante el Ángelus, entonces, se hizo mucho hincapié en el hecho de que Jesús transgrede las estrictas leyes judías para acoger al leproso, lo cual es presentado por Bergoglio como una invitación a los sacerdotes a «transgredir las reglas» y «no tomar el látigo». En definitiva, vuelven los temas de lo que se denomina «misericorditis bergogliana» , cuyo origen y función está envuelto en el misterio.

Con Francisco, de hecho, por primera vez en la historia de la Iglesia, llegan mensajes que, en lugar de elevar el umbral de la atención al pecado y al destino último del alma, tienden a bajarlo con una particular insistencia en la misericordia divina, a menudo se omite una condición sine qua non esencial que vale la pena recordar el Miércoles de Ceniza.

¿Qué pensaríamos de un contador que nos dijera: «Pero sí, imagínense, no declaren estos ingresos, ni siquiera se dan cuenta»? O un médico que nos tranquilizara: “Una cajetilla de cigarrillos al día nunca ha hecho daño a nadie, no te preocupes”. En un principio serían unos discursos reconfortantes para el oído, sin embargo, cualquier persona mayor de 18 años fácilmente plantearía una duda: «¿Pero no sería tarea de estos profesionales advertirnos, incluso quizás excediendo un poco de prudencia, con el fin de mantenernos alerta? «.

Sin embargo, esta nueva doctrina satisface a muchos, como le confió un «creyente» al escritor: «Me gusta el Papa Francisco porque puedo ponerle los cuernos a mi esposa sin causarme demasiados problemas».

Aquí están los malentendidos. Sin embargo, igualmente, no está claro de dónde viene toda esta insistencia en la misericordia . Estaría justificado si viviéramos en una sociedad neo-victoriana estrictamente puritana, psicológicamente acosada por monstruosos sentimientos de culpa por una excesiva y neurótica sensación de pecado. Pero, ¿dónde sucede esto? ¿DÓNDE ESTÁ? Francamente, todo se puede decir del mundo católico de hoy, excepto que los sacerdotes y los fieles se autoflagelan, aterrorizados por el castigo eterno. Por el contrario, parece que la vida aquí no se disfruta mal, sobre todo el clero, cada vez más indulgente consigo mismo hasta el punto de tender a autolimpiarse ciertos pequeños pecados que, al menos en el papel, «claman venganza al cielo».

Por tanto, no está claro de dónde viene toda esta necesidad de «aliviar la tensión», como si la gente dudara del perdón de Dios. Aquí la tensión se ha aliviado demasiado, de hecho, en todo caso, lo que se ha perdido es el muy antiguo «miedo de Dios”, el sentido del pecado, la diferencia entre el bien y el mal, ciertamente no confiamos en el perdón divino.

Y en este sentido, hay sobre todo algo erróneo en la forma en que se presenta la misericordia divina. Que, según el catolicismo, es infinita, pero no «gratuita».

Para obtenerla SE NECESITA PRIMERO ARREPENTIMIENTO DEL PECADO, sincero, profundo, la resolución de no pecar más y el sacramento de la Penitencia, es decir, la confesión. Todos lo sabemos, ¿no? Cualquiera que haya asistido a un curso de catecismo de niño -antes de 2013- lo sabe bien y ciertamente no es nada nuevo: cometiste un error, pecaste, te arrepientes, te confiesas al sacerdote, te propones no volver a pecar y «Vuelve limpio».

PERO LAS REGLAS DEL CATOLICISMO SON ESTAS. El perdón de Dios siempre está ahí, PERO SÓLO PARA LOS QUE SE ARREPIENTEN Y PIDEN PERDÓN.

Sin embargo, casi nunca se habla de este «detalle» fundamental.

Lo repetimos en otra fórmula: la divina misericordia no llueve del cielo como el rocío masónico , indiscriminadamente, sobre los penitentes y los impenitentes. Los que no quieran el perdón no lo recibirán, los que no quieran estar con Dios después de la muerte serán libres de permanecer irreversiblemente lejos de él, en un lugar dimensional llamado «Infierno» y no muy feliz. No todos irán al cielo: esa es la herejía de la Apocalástasis, ya cancelada en el siglo III. Después de todo, el discurso es LÓGICO: si Dios es amor, no puede dejar de dejar libres a sus criaturas incluso para rechazarlo y no puede imponer el Paraíso a quienes no lo quieren.

Por tanto, hablar de la divina misericordia de Dios sin mencionar el SINE QUA NON CONDITIO con la que está dotada es, de hecho, una operación incomprensiblemente engañosa y, sobre todo, peligrosa.

Es objetivo: cómo decir que no se preocupe por los daños del coche porque hay tanto seguro, sin recordar que hay que pagar el impuesto de circulación; o aconsejarle ignorar el abuso de su propio edificio porque hay mucha amnistía, sin señalar que es necesario el autoinforme.

Después de todo, en cualquier actividad humana se aprende a «cometer errores», pero sólo si se da cuenta de haber cometido un error, y ciertamente no permaneciendo en el error. Es obvio que esto debe aplicarse aún más para un viaje de perfección espiritual.

Así que, por favor, en estas cosas tratemos de no confundir más a los fieles porque lo que está en juego, al menos para los que creen, es el destino eterno del alma.

Si alguien se deja llevar por este concepto de la misericordia divina, desarrolla apegos irreversibles a la materia y luego, después de la muerte, se despierta en el lugar equivocado? ¿Quién asume esta responsabilidad?

Por desagradable y doloroso que haya sido, no en vano la Iglesia nos ha recordado a todos, durante 2000 años: 1) que hay que morir 2) que hay que prepararse para ir al lugar correcto y permanecer alerta, protegiéndose del pecado, y, en todo caso, arrepentirse de ello.

Mejor un sentimiento de culpa más que uno menos, por un trivial PRINCIPIO DE MÁXIMA PRECAUCIÓN , ya que nadie tiende a escatimar con los pecados.

Sin embargo, es un criterio que la Iglesia hoy ha demostrado conocer muy bien, dada la escrupulosa prudencia adoptada para la salud del cuerpo: Comunión con guantes, pila de agua bendita con Amuchina y bendiciones impartidas con pistolas.

Entonces, ¿por qué estos criterios ultraprudenciales no son válidos para la salud ETERNA del alma, dado que la Iglesia, por su misión, está llamada a ocuparse de esto y no de la ecología, la política y la inmigración?

