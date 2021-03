¿QUÉ HACER SI UN SACERDOTE TE NIEGA LA COMUNIÓN EN LA BOCA? (y con argumentos postconciliares, para que nada te pueda alegar)

el •

Hermanos, les compartimos esta breve catequesis eucarística, que nos ha preparado un religioso, por si en alguna ocasión algún sacerdote quisiera obligarlos a comulgar en la mano; incluso con las propias normas postconciliares (no digamos ya con el catecismo de siempre) para que se paren ahí en la Eucaristía, y se la lean, porque ese sacerdote estaría desobediencia a la Iglesia.

Nunca olviden que San Pedro y los apóstoles dijeron: «hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hch 5, 29).

Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Instrucción «Redemptionis Sacramentum». Sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía.

¿Qué es una instrucción?

Es un documento de una Congregación Romana que provee orientación sobre como mejor efectuar la ley de la Iglesia. En este caso, la instrucción Redemptionis Sacramentum está dirigida a ayudar a los obispos en la puesta en marcha del Misal Romano. La 3ª edición del Misal Romano fue publicada por la autoridad del Papa Juan Pablo II en 2002 y está ahora siendo implementada por los obispos de todo el mundo.

¿Por qué se publica este documento?

El 17 de abril de 2003, el Papa Juan Pablo II publicó una carta encíclica sobre la Sagrada Eucaristía, titulada Ecclesia de Eucharistia. En esa carta, el Papa llamaba a las Congregaciones Romanas a desarrollar una instrucción para explicar el nivel más profundo de las normas litúrgicas, ante recientes abusos de la ley litúrgica por todo el mundo

¿Por qué son tan preocupantes los abusos de las normas litúrgicas?

En su última encíclica el Santo Padre indicaba que el Misterio de la Eucaristía es demasiado grande como para que alguien se permita tratarla según su propio capricho haciendo que su carácter sagrado y su orden universal queden obscurecidos (Ecclesia de Eucharistia, n. 52). La instrucción expande esto indicando que quien así actúa, dando rienda a sus propias inclinaciones, incluso si es sacerdote, hiere la unidad sustancial del Rito Romano, que se debe mantener firmemente y se hace responsable de acciones que en ninguna manera son coherentes con el hambre y sed del Dios vivo que siente la gente hoy. (Cf. RS n. 11).

LA INSTRUCCIÓN NOS HABLA CLARAMENTE SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA SAGRADA COMUNIÓN

91. En la distribución de la sagrada Comunión se debe recordar que «los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos». Por consiguiente, cualquier bautizado católico, a quien el derecho no se lo prohiba, debe ser admitido a la sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, sólo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado, o en la boca.

92. Aunque todo fiel tiene SIEMPRE derecho a RECIBIR LA SAGRADA COMUNIÓN EN LA BOCA, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el Sacramento, en los lugares donde la Conferencia de Obispos lo haya permitido, con la confirmación de la Sede Apostólica, se le debe administrar la sagrada hostia (insistimos, según el catecismo postconciliar) Sin embargo, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma de inmediato la hostia, delante del ministro, y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. Si existe peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la Comunión en la mano.

